Sabine Samsom (39): ‘We verhuren vijf woningen en stoppen nu alles in verbouwingen’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Sabine Samsom (39), die samen met haar vriend razendsnel de hypotheek afbetaalde.

Sabine Samsom (39) Leeft met: vriend en twee kinderen (6 en 9) Woont in: koopwoning in Ouderkerk aan de Amstel Maandelijks inkomen: 7000 euro (gezamenlijk inkomen, inclusief salaris vriend en verhuur) + 425 euro extra inkomen uit verkopen op Marktplaats, verhuur van eigen woning tijdens vakanties, deelname aan enquêtes. Uitgaven per maand Huisvesting: 150 euro (hypotheekrente) + 50 euro (inleg beleggingshypotheek) Energie: 100 euro Abonnementen: 54,70 euro Boodschappen: 600 euro Sparen: 0 euro Studie/onderwijs: 200 euro Lopend krediet voor o.a. verbouwingen: wat overblijft Sporten: 130 euro (voor het hele gezin, inclusief maandelijks deel voor zwemles à 750 euro per jaar) Horeca, uitstapjes en entertainment: 410 euro Kleding: 300 euro Vakanties: 1000 euro

Voor iemand die zichzelf een superbespaarder noemt, spaar je niet veel. Sterker nog: helemaal niet. Hoe zit dat?

,,Als het geld je in de zak brandt, zou ik mijn voorbeeld niet volgen. Maar ik heb de discipline om het overgebleven geld op een slimme manier te besteden. Dat doe ik altijd met de gedachte in het achterhoofd: hoe zet ik het geld dat ik nu heb in op een manier, die in de toekomst voor meer inkomsten en minder vaste lasten zorgt?



Ik ben jaren financieel adviseur geweest bij de bank en nu heb ik mijn eigen persoonlijke financiënblog Financequeen en in die hoedanigheid raad ik eigenlijk altijd aan: heb een buffer!’’

Oké! En waar gaat dat overgebleven geld dan wel naartoe?

,,Wij verhuren vijf woningen waar veel hypotheken en leningen aan gekoppeld zijn. Daarnaast hebben we een flexibel krediet, dat we aanboren voor verbouwingen, als extra bijdrage voor huisaankopen en soms voor financiële nood. Alles wat we overhouden gaat daarnaartoe. Als de huidige verbouwing voorbij is, willen we wel weer gaan sparen.



Quote Wat ik meestal doe is in de zoekmachi­nes zoeken op ‘overal’ en flexibele data binnen de vakantiepe­ri­o­de Sabine Samsom Dat we überhaupt woningen hebben kunnen aankopen, kwam wel omdat we goed hebben gespaard. Toen we verhuisden naar onze huidige woning konden we mijn woning in Amsterdam aanhouden voor de verhuur. Met twee goede inkomens, lage vaste lasten en huurinkomsten spaarden we toen een flink bedrag bij elkaar voor de aanbetaling op een tweede huis. De volgende hypotheken hebben we afgesloten op de overwaarde van de eerste huizen.’’

Jullie geven ook behoorlijk wat uit aan vakanties; wel 1000 euro per maand. Zijn dat dan luxe uitstapjes?

,,Niet altijd. Maar we trekken er wel bijna elke schoolvakantie op uit en gaan graag op wintersport. De truc? Je moet flexibel zijn. Als jij je zinnen al op een vaste plek en vaste data hebt gezet, dan is er niet veel speling.



Wat ik meestal doe is in de zoekmachines zoeken op ‘overal’ en flexibele data binnen de vakantieperiode. Dan kijken we met de hele familie wat de goedkoopste opties zijn. Staat het ons aan? Dan boeken we!

Ook op vakantie zullen we niet kiezen voor een georganiseerde excursie met een touringcar, maar vinden we het leuker om dat zelf te regelen. Dat is bovendien goedkoper. Maar eigenlijk doen we alles wat we willen en vaak kost dat ook gewoon niets; bijvoorbeeld als we een dag aan het strand zijn!’’

Dat zal dit jaar wel anders zijn geweest. Merkte je dat ook aan de portemonnee?

,,Ik hoor van vrienden wel dat hun spaarrekening in deze tijd flink gegroeid is, maar bij ons valt het wel mee. We hebben onze tuin vernieuwd, en dus die verbouwing…’’



Wat verkoop je op Marktplaats?

,,Vooral oude kleding en speelgoed van de kinderen. Die groeien daar snel uit en het is onzin om steeds maar nieuwe kleding te blijven kopen. Ook voor het milieu trouwens. Een duurzamere levensstijl is vaak ook goed voor je budget; tweedehands kopen, restjes opmaken. Twee vliegen in één klap!’’



Zijn de kinderen het ook altijd eens met dat besparen?

,,In tweedehands kleding lopen vinden ze geen probleem. Maar na de voetbaltraining wil onze zoon wel altijd iets lekkers kopen in de kantine. Ik vind het zelf niet nodig om daar een gewoonte van te maken en wil mijn kinderen financiële wijsheid bijbrengen. Als je gewend bent om altijd maar alles te kopen waar je op dat moment zin in hebt, hoe moet je dan rond gaan komen als starter?



Als we naar de bioscoop gaan, kopen we altijd wel popcorn. Maar ik stuur de kinderen ook vaak genoeg zelf langs de supermarkt: haal dat blikje cola daar maar!

Soms laat ik ze ook zien hoe ik op iets bespaard heb. Dan zeg ik: kijk eens, mama heeft nu, met een half uurtje werk, 150 euro bespaard op de verzekeringen voor het nieuwe jaar. Ik hoop dat er iets van blijft hangen.’’

