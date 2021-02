Saskia (37) en Metha (48) kopen alleen tweedehands: ‘Ik draag kleding die een ander niet heeft’

Online een nieuwe outfit uitzoeken, je verlekkeren aan de laatste gadgets of toch maar even dat nieuwe bureau bestellen voor je thuiswerkplek. Het is herkenbaar voor veel mensen, maar Saskia Sampimon-Versneij (37) en Metha ter Velde (48) doen er niet aan mee. Zij kopen niets of zo min mogelijk nieuw. ,,Ik vind zulke mooie aanwinsten in de kringloop!”

De omzet van non-foodwinkels steeg afgelopen november nog met 5,9 procent, blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Online was de omzetstijging zelfs 55,5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral aan nieuwe meubels en doe-het-zelfartikelen geven we meer geld uit.

Dat geldt niet voor Saskia Sampimon-Versneij. Ze was altijd al gek op tweedehands shoppen. ,,Maar omdat mijn werk drukker werd en ik moeder werd, schoot dat erbij in.” Ze kocht daardoor meer nieuwe spullen. Toen ze voor haar werk als contentcreator schreef over duurzaamheid, voelde ze zich echter aangesproken. ,,Gemiddeld verbruiken we in Nederland drie keer zoveel als de aarde ons kan geven.” De grote boosdoener: nieuwe spullen kopen. ,,En ja, daar maakte ik me ook schuldig aan.”

Vintage ontdekkingen

Eind 2019 besloot Saskia daarom geen nieuwe kleding meer te kopen en stapte over op tweedehands, vooral uit duurzaamheidsoverwegingen. ,,En mijn stijl werd eigenlijk leuker; ik ontdekte vintage. Ik durfde meer risico te nemen bij aankopen, omdat de tweedehands truien, broeken of jurken toch goedkoper waren.”

Ook bespaarde ze een hoop geld. ,,Ik kocht bijvoorbeeld een teddy winterjas voor 7 euro. Later zag ik dat die jas nieuw 160 euro kostte.” Dat smaakte naar meer. Daarom besloot Saskia een heel jaar geen nieuwe spullen te kopen. Ze begon met haar uitdaging op 1 januari 2020 en hield haar ervaringen bij op Thegreenlist.nl. ,,Dat is leuk om te doen. Maar het was in het begin ook een stok achter de deur omdat zoveel mensen meekeken.”

Afgelopen jaar kocht ze ook alle cadeautjes tweedehands. Dat was een groot succes, vooral op kinderfeestjes. ,,Voor 10 euro koop je tweedehands veel meer en ook leuker speelgoed.”

Quote Later onthoud je niet wat je aan had, maar wel wat je beleefd hebt Saskia Sampimon-Versneij (37)

Ze richtte zelfs haar hele huis opnieuw in met behulp van kringloopwinkels en Marktplaats. Af en toe was dat overigens wel een uitdaging. Zo had Saskia haar zinnen gezet op twee boekenplankjes van Ikea, maar op Marktplaats kwam er niets voorbij in de buurt. De verleiding werd na een aantal weken groot om snel naar het dichtstbijzijnde filiaal te rijden. Ze deed het niet. ,,Na weken wachten lukte het eindelijk. Toen was ik er wel héél blij mee.’’

Heeft ze afgelopen jaar niets gemist? ,,Nee, eigenlijk niet.” De uitdaging om niets nieuws te kopen bevalt Saskia zelfs zo goed dat ze er dit jaar mee doorgaat. ,,Het doel is nu om niet alleen tweedehands te kopen, maar ook mínder te kopen.” Iedere maand hoopt ze zo tientallen euro’s over te houden. ,,Dat wil ik opzij zetten om leuke dingen mee te doen in eigen land. Varen, een weekje Terschelling, een etentje. Later onthoud je niet wat je aan had, maar wel wat je beleefd hebt.”

‘Nieuw kopen is onzin’

Volledig scherm Metha koopt het liefst tweedehands, ook als het iets duurder is. © privéarchief Metha ter Velde (48) koopt al bijna tien jaar ‘bewust’ - zoals ze het zelf noemt. ,,Meestal tweedehands en alleen iets nieuws als het van goede kwaliteit is.” Ook Metha is dol op het struinen door kringloopwinkels en op tweedehandskledingmarkten. ,,Ik vind de leukste dingen, en tweedehands is het duurzamer. Soms is de prijs wat hoger, maar ik draag wat ik echt mooi vind, het gaat langer mee én ik draag kleding die een ander niet heeft. Het is onzin om dat nieuw te kopen.”



Daarnaast steun je met tweedehands kopen ook de lokale economie, wat voor haar een extra reden is voor haar keuze. ,,Kringloopwinkels zijn vaak non-profitorganisaties die ook werkplekken creëren.”



Een zwak moment waarop ze toch even snel iets in haar (digitale) winkelmandje gooit, kent Metha amper. Dat komt ook door haar werk. ,,Ik ben professioneel organiser en Feng Shui-designer. Ik help mensen hun woning op te ruimen en energetisch in balans te brengen.” Daarnaast heeft ze zelf weinig met het volgen van de laatste trends. ,,Ik hoef die niet meer zo nodig na te jagen. Dat brengt rust.”

Kijken, kijken

Toch duikt ook Metha af en toe wel het winkelcentrum in om rond te kijken. ,,Winkelen blijft leuk. Maar niet te lang.” Soms komt ze in de verleiding. ,,Maar als ik dan verder na ga denken of ik het echt nodig heb en wel ga dragen, laat ik het meestal liggen.”

Quote In Friesland en in het oosten kom je bij de kringloop nog hele mooie spulletjes tegen Metha ter Velde (48) Ook voor haar interieur winkelt ze het liefst tweedehands. ,,Ik heb een nieuwe bank en nieuwe stoelen, maar mijn dressoir komt van de kringloop en laatst heb ik echt een prachtig schilderij gevonden. Ook tweedehands én uniek. Daar kan ik dan heel blij van worden. Het is van een Australische kunstenaar, en op internet zag ik dat zijn schilderijen tien keer zoveel waard zijn als waar ik het voor kocht. Zoiets vind je niet bij de grote ketens, en dus is de voldoening zoveel groter.”

Omdat Metha al tien jaar op deze manier winkelt, kent ze inmiddels zo’n beetje alle leuke tweedehands winkels in Nederland. ,,Kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren veel beter geworden, maar de prijzen zijn ook omhoog gegaan. Het is commerciëler geworden”, merkt ze. Vooral in het westen van Nederland is het lastiger om mooie tweedehandsjes te vinden, zegt ze. ,,Maar in Friesland en in het oosten kom je bij de kringloop nog hele mooie spulletjes tegen. Mij lukt het zo om een huis leuk in te richten met een heel klein budget.”

