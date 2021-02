Schuldengolf is op komst: ‘Nu zijn er nog coulanceregelingen, maar dat blijft niet zo’

Schuldhulporganisaties met vrijwilligers zetten zich schrap. De huidige vraag naar schuldhulp is nu al lastig te bolwerken. Door de coronacrisis zal de schuldenproblematiek in Nederland flink toenemen, zo blijkt uit onderzoek van Platform 31. Nieuwe vrijwilligers opleiden, huidige vrijwilligers bijscholen en nieuwe samenwerkingen opzetten kan bijdragen aan de oplossing.

Voor de coronacrisis hadden al 1,4 miljoen huishoudens te maken met risicovolle en problematische schulden. ,,We maken ons grote zorgen en houden er rekening mee dat het aantal mensen met financiële problemen kan verdubbelen”, vertelt Arianne Frelink van SchuldHulpMaatje. ,,Nu zijn er nog allerlei coulanceregelingen. Schuldeisers stellen zich afwachtender op, deurwaarders zijn flexibeler. Maar dat gaat niet zo blijven.”

Daarom is het zaak dat vrijwilligersorganisaties kunnen opschalen, stelt ze. ,,Dankzij 300.000 euro steun van de Vriendenloterij kunnen wij de komende drie jaar online preventie steviger neerzetten en extra vrijwilligers opleiden.” SchuldHulpMaatje leidt normaliter jaarlijks 600 nieuwe vrijwilligers op, maar kan de komende drie jaar honderd extra maatjes per jaar gaan opleiden. “Dat komt als geroepen. Darmee kunnen we het ergste opvangen.”

Vrijwilligers zijn belangrijk in de aanpak van de schuldhulpverlening, onderstreept Nadja Jungmann, lector schulden en incasso bij de Hogeschool Utrecht. In Nederland zijn ongeveer 15.000 schuldhulpvrijwilligers actief. ,,Ze kunnen meer rust en steun bieden aan mensen dan een beroepskracht soms kan bieden. Het is echt een cadeau als er een vrijwilliger is die met jou dat pad afloopt en dingen extra kan toelichten.” Daarbij moet wel voor ogen gehouden worden dat vrijwilligers beroepskrachten niet gaan vervangen. ,,Als de schuldenproblematiek heel groot is, kun je deze niet oplossen zonder een beroepskracht. De vrijwilliger heeft een grote meerwaarde, maar staat niet op zichzelf.”

Zzp’ers en flexwerkers

Directeur Arjen Baan van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) voorziet straks ook een nieuwe doelgroep die aan de bel zal trekken bij zijn (vrijwillige) schuldhulporganisaties: zzp’ers en flexwerkers. ,,Voor de coronacrisis was deze groep al extra kwetsbaar en nu al helemaal. We verwachten straks dus niet alleen méér hulpvragers, maar ook een ander type hulpvrager. Vanuit de alliantie willen we erop toezien dat we ook vrijwilligers kunnen koppelen die kunnen helpen bij dit soort precaire vraagstukken. Dat vereist andere kennis.”

Quote Ik merk dat mensen mij sneller vertrouwen, omdat ik iets soortge­lijks heb meegemaakt Katinka de Boer, Vrijwilliger SchuldHulpMaatje Wie daar alles vanaf weet is Katinka de Boer, al acht jaar vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje. ,,Samen met mijn ex had ik een bedrijf dat failliet ging. Toen bleken er ook nog schulden opgebouwd te zijn bij onder meer leveranciers, waardoor er ineens van alles afbetaald moest worden. De schulden heb ik grotendeels zelf kunnen aflossen”, vertelt ze. ,,Mede door deze persoonlijke ervaring – en de nodige opleidingen en cursussen – weet ik iets meer van de regelgeving omtrent zelfstandig ondernemerschap en kan ik cliënten met deze problematiek iets verder helpen.”

De Boer hoopt dat getroffen zzp’ers en flexwerkers straks om hulp durven te vragen. ,,Vrijwilligers die ook ervaringsdeskundige zijn zoals ik, kunnen daar extra bij helpen. Ik merk dat mensen mij sneller vertrouwen, omdat ik iets soortgelijks heb meegemaakt.”

De vrijwilliger verwacht dat veel collega-SchuldHulpMaatjes nog niet de nodige expertise in huis hebben die aansluit bij de nieuw verwachte groep schuldhulpvragers. Er moet daarom geïnvesteerd worden in het bijscholen van huidige vrijwilligers zodat deze ook meer kennis hebben op het gebied van regelgeving voor zzp’ers en flexwerkers, betoogt ze. Volgens Frelink zijn ze daar bij SchuldHulpMaatje mee bezig. ,,We onderzoeken de mogelijkheden voor bijscholing, zodat bijvoorbeeld zzp’ers effectiever geholpen kunnen worden.”

Werven en samenwerken

Als je als zzp’er financiële problemen hebt, is het prettig om hulp te krijgen van een andere zzp’er, denkt Jungmann (Hogeschool Utrecht). ,,Schuldhulporganisaties moeten dus aan de slag met het werven van een ander type vrijwilliger. Het is van belang dat je als vrijwilligersorganisatie ook kritisch durft te zijn op vrijwilligers die je werft. Met alle respect, maar vrijwilliger zijn bij een schuldhulporganisatie is een andere tak van sport dan vrijwilliger zijn bij de tennisvereniging”, aldus de lector. ,,Dat neemt niet weg dat er veel potentieel goede vrijwilligers zijn. Een oud-ondernemer die met pensioen is bijvoorbeeld. Maar je moet ze wel weten te vinden.”

Baan, van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, benadrukt dat er al wordt ingezet op een diverser wervings- en opleidingsproces, zodat er straks ook vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld expertise hebben op het gebied van zzp’ers en flexwerkers. ,,Ook zijn we bezig met het doorontwikkelen van een opleidingstraject over jongeren; een andere kwetsbare groep die in de toekomst mogelijk meer financiële hulp nodig gaat hebben”, aldus de directeur.

Quote Vrijwilli­ger zijn bij een schuldhulp­or­ga­ni­sa­tie is een andere tak van sport dan vrijwilli­ger zijn bij de tennisvere­ni­ging Nadja Jungmann, Hogeschool Utrecht

En er wordt nog meer uit de kast getrokken om voorbereid te zijn op verwachte schuldengolf. ,,Het samenwerken op lokaal niveau moet gestimuleerd worden. Als vrijwilligersorganisaties op lokaal en landelijk niveau beter samenwerken, kun je de effectiviteit van de vrijwillige schuldhulp verhogen.”

Lector Jungmann hoopt ook dat vrijwillige schuldhulporganisaties nieuwe samenwerkingen aan durven gaan met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel (KvK) of ondernemersverenigingen. ,,De drempel voor zzp’ers om om hulp te vragen kan hoog zijn. Als de belteams van de KvK bijvoorbeeld op de hoogte zijn van het bestaan van vrijwilligers, kunnen zij hulpvragers beter doorverwijzen.”

Meer weten over schulden en hoe je eruit komt? Kijk dan onderstaande video: