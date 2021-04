Sigaretten zijn duur, maar ook je verzekering valt als roker duizenden euro’s hoger uit

In 2007 kochten Tina (45) en Marcel (41) van Wezel een huis in Amsterdam. Bij de hypotheek sloten ze samen een overlijdensrisicoverzekering af, met een looptijd van 30 jaar. Als één van de twee voor 2037 overlijdt, krijgt de ander twee ton uitgekeerd.

Toen ze de levensverzekering afsloten moesten ze aangeven of ze rookten. Dat deden ze beiden. Hierdoor rekende de verzekeraar een relatief hoge gezamenlijke maandpremie, van 57 euro. ,,We rookten vaak wel een pakje per dag. Dat begon steeds meer te knagen, omdat je weet dat je er ziek van wordt”, vertelt Tina. ,,In 2011 zijn we daarom tegelijk gestopt. En ineens begonnen we geld over te houden.”

Het echtpaar besloot dat geld op te sparen voor leuke reisjes. Tina: ,,Al tien jaar zetten we elke dag de kosten van één pakje sigaretten opzij. Het werd een sport: gaat de sigarettenprijs omhoog, dan zetten we een hoger bedrag opzij. Omdat we vanwege corona niet kunnen reizen zit er al bijna 3000 euro in ons reispotje.” Op de vraag of ze als ex-rokers een lagere premie op hun overlijdensrisicoverzekering aanvroegen, roept Tina: ,, Nee wat stom, daar hebben we nooit aan gedacht.”

Minder premie na twee jaar niet meer roken

Vergelijkingssite Independer wijst ex-rokers al jaren op het feit dat je stoppen met roken moet melden bij je ORV-verzekeraar. Guido Rodenburg van Independer: ,,Roken weegt heel zwaar mee in de hoogte van je premie. En stoppen dus ook.”

Quote Zo houden we nog geld over voor de Malediven Tina en Marcel Omdat rokers gemiddeld jonger overlijden, sterven ze dus ook vaker binnen de ORV-looptijd dan niet-rokers. De verzekeraar moet bij rokers dus vaker uitkeren, vandaar de hogere premie. Maar als je twee jaar bent gestopt ziet de verzekeraar je als een ex-roker. Vanaf dat moment hoef je ook minder premie te betalen. Soms nog maar de helft van je oude ‘rokerspremie’. ,,Maar je moet je verzekeraar wel zélf vertellen dat je bent gestopt”, zegt Rodenburg. ,,Pas dan krijg je een lagere premie aangeboden.”



Volgens Independer weten maar weinig ex-rokers van die lagere premie. ,,Situaties als die van Tina en Marcel komen vaak voor”, legt Rodenburg uit. ,,Eén telefoontje naar de verzekeraar had dit stel vanaf 2013 waarschijnlijk duizenden euro’s bespaard, dat geld is nu verdampt.”

Overstappen naar andere verzekering vaak nóg goedkoper

Als je je overlijdensrisicoverzekering kunt aanpassen naar ‘niet-roker’ is het op verstandig om meteen te kijken of je eigen verzekeraar nog wel de laagste premie biedt. Rodenburg: ,,Vaak zie je dat een andere ORV nóg goedkoper blijkt te zijn. Met een overstap kun je soms dubbel besparen.”

Independer rekende uit wat Tina en Marcel alsnog kunnen besparen door hun ORV over te sluiten naar een verzekeraar die hen - als ex-rokers - de laagste premie biedt. Rodenburg: ,,In hun huidige situatie betalen ze nog 16 jaar (de rest van de oorspronkelijke looptijd) 57 euro per maand. Dat is in totaal 10.944 euro. Maar als ze overstappen, dan kost het goedkoopste alternatief hen nog maar 27,13 euro per maand. Dat is nog 5.209 euro voor de rest van de looptijd. Jaarlijks besparen ze hiermee 358 euro. Op de rest van de looptijd van 16 jaar is dat in totaal 5.728 euro, zonder dat ze hoeven in te leveren op het verzekerde bedrag.” Kijk hier voor meer bespaarvoorbeelden van verschillende ex-rokers op de overlijdensrisicoverzekering.

Nu ze weten dat ze nog meer kunnen besparen gaan Tina en Marcel deze maand nog op zoek naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Tina: ,,Het premieverschil gaat ook naar ons vakantiepotje. Zo houden we nog geld over voor de Malediven.”

Hoeveel geld bespaar je door geen sigaretten meer te kopen? Het overzicht van sigaretten-prijs.nl laat zien dat een pakje met 20 sigaretten in veel gevallen 8 euro kost. Dat betekent dat de prijs van één sigaret op 40 cent ligt. Iemand die 10 sigaretten per dag rookte bespaart met stoppen 28 euro per week. Dat is een besparing van 112 euro per maand en 1.424 euro per jaar. Op ikstopnu.nl kun je precies berekenen hoeveel geld jij uitspaart door geen sigaretten meer te kopen.

