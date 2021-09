Slachtoffer van Whatsappfraude? Dit moet je doen

Één foute inschatting en opeens staat je geld op de bankrekening van een oplichter. Of erger, deze persoon kan inloggen in je bankaccount en haalt binnen een paar seconden je geld weg. Online fraude neemt in een vogelvlucht toe. Maar wat moet je doen als je slachtoffer bent geworden van online fraude?

Een nep whatsappbericht van een vriend die om geld vraagt, een phisingmail van de belastingdienst of misschien heb je wel eens op Marktplaats een product gekocht, waarna je hem nooit hebt ontvangen. Online oplichting zit in een klein hoekje. Sinds de coronacrisis is de digitale criminaliteit in Nederland flink toegenomen. Zo maakte de politie in april bekend dat het aantal gevallen van online fraude met 45 procent is toegenomen. Zo waren er in het eerste kwartaal van 2020 zo’n 25.500 gevallen geregistreerd, tegen 37.000 fraudegevallen in het eerste kwartaal van 2021.

,,Of deze stijging door de coronacrisis komt is moeilijk te zeggen’’, zegt Robbert Salome, woordvoerder van de politie. ,,Maar in de coronacrisis hebben duidelijk een verschuiving naar online criminaliteit gezien. Voor criminelen was het natuurlijk ook makkelijker om thuis te blijven, dan buiten te lopen.’’ En criminelen waren hierin niet de enige. Iedereen zat afgelopen jaar vaker online én kocht meer online. Zo is het aantal online aankopen sinds vorig jaar alleen maar gestegen. Voor online criminelen een ideale vooruitgang, maar wat moet je doen als je slachtoffer bent van online fraude?

Quote We krijgen duizenden aangiftes, en helaas kunnen we ze niet allemaal onderzoe­ken. Dat is het eerlijke verhaal Robbert Salome, Woordvoerder politie

1. Bel de bank

Als je per ongeluk je bankgegevens op een fraudeleuze site hebt ingevuld, is het slim om direct de bank te bellen. Dit geldt ook voor wanneer je slachtoffer bent geworden van Whatsappfraude of wanneer je op een andere manier bent opgelicht. ,,Soms kan de bank het geld niet meer terughalen, maar je kan beter het zekere voor het onzekere nemen’’, zegt Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. ,,Op deze manier weet je zeker dat de rest van het geld wél veilig blijft.’’

2. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal

Bij online fraude is er meestal al een gesprek gaande tussen het slachtoffer en de oplichter, voordat de oplichting daadwerkelijk plaatsvind. Dit kan via whatsapp, mailcontact, berichten via sociale media of via het chatgesprek op Marktplaats. Bewaar deze gesprekken goed, door er bijvoorbeeld een screenshot van te maken. ,,Bij de politie hebben we alle mogelijke informatie nodig, die ons leiden naar de oplichter. Bewaar dus alle communicatie’’, zegt Salome. Denk bijvoorbeeld ook aan de profielfoto van de oplichter, het telefoonnummer en het bewijs dat je het geld hebt overgemaakt.

3. Doe aangifte of maak een melding

Al het bovenstaande bewijsmateriaal is handig als je aangifte doet bij de politie, of hier een melding van maakt. Dit kan bij het politiebureau of op politie.nl. ,,We krijgen duizenden aangiftes, en helaas kunnen we ze niet allemaal onderzoeken. Dat is wel het eerlijke verhaal’’, vertelt Salome. ,,Toch is het wel belangrijk om de online fraude bij ons te melden. Als we vaak dezelfde melding krijgen, dan wordt de ernst van het probleem veel sneller zichtbaar. En gaan we er eerder achterheen.’’ Daarnaast vallen nieuwe manieren van oplichting ook sneller op wanneer alle slachtoffers aangiftes doen of er melding van maken. ,,Dan kunnen wij ook andere mensen waarschuwen.’’

Quote Verwijder niet zomaar het phishingbe­richt of het whatsappge­sprek Tanya Wijngaarde , =Fraudehelpdesk

4. Bel de fraude bij de Fraudehelpdesk

Elke vorm van fraude is anders, ook online. Daarom is het belangrijk om de Fraudehelpdesk te bellen. ,,Wij helpen slachtoffers en kunnen hen naar de juiste instantie doorverwijzen’’, zegt Wijngaarde. Op deze manier weet je dus zeker dat alles goed geregeld is. En je hebt gedaan wat je kunt doen.

Wijngaarde benadrukt dat de Fraudehelpdesk er ook is voor mensen die - net - geen slachtoffer zijn geworden van online fraude. ,,Verwijder niet zomaar het phishingbericht of het whatsappgesprek. Bewaar het, en maak er bij ons een melding van. Dan kunnen wij andere helpen die er misschien wel intrappen.’’ Ook stuurt de Fraudehelpdesk alle meldingen door naar het ministerie van Justitie en Veiligheid, waardoor ook zij eventueel acties kunnen ondernemen om verdere fraude te voorkomen.

