Sneakers geveild voor 1,5 miljoen euro, wat vinden fans? ‘Wil ze toch liever dragen’

Een magisch gevoel

Rogiers liefde voor sneakers begon al op jonge leeftijd, geïnspireerd door zijn moeder, die een schoenentic had. ,,Hoewel het vroeger thuis financieel niet altijd makkelijk was, zorgde mijn moeder toch voor mijn eerste paar Nikes op mijn 12e: een paar witte Nike Air Cross Trainers. Iedere avond zette ik ze naast mijn bed en keek er trots naar voor het slapengaan.’’ Het dragen van zijn eerste paar sneakers gaf Rogier een magisch gevoel. ,,Ik keek vroeger naar de reclame van basketballers die Converse schoenen droegen tijdens een wedstrijd. Met die schoenen sprongen ze hoger en wonnen ze iedere wedstrijd. Datzelfde gevoel kreeg en krijg ik nog steeds wanneer ik sneakers aan mijn voeten heb. Alles is mogelijk en de sky is the limit.’’ Rogiers sneakerverzameling groeide verder naar 250 paar, waarvan het duurste paar zo’n 700 euro kostte. Inmiddels heeft hij er weer een aantal doorverkocht en heeft hij nog zo’n 100 paar. In 2017 trok Rogier de stoute schoenen aan en opende zijn eigen webshop, compleet gericht op sneakers en streetwear. Naast Nike bestaat zijn eigen schoenencollectie uit sneakers van de merken Jordan, Denham en Yeezy. Favoriet blijft toch wel Nike Air Max 1, zegt Rogier: ,,Ze zijn stoer, maar tegelijkertijd klassiek.’’

Sneakerhonger

Ook Ingrid Bakker (56), salesmedewerker bij een autobedrijf, heeft een onstilbare honger naar sneakers. Haar collectie bestaat uit zo’n vijftig paar en groeit alleen maar verder. Het begon met een paar groene New Balance sneakers in Barcelona. Het was liefde op het eerste gezicht, aldus Ingrid. ,,Ik zag sterretjes en voor ik het wist liep ik op die schoenen de winkel uit.’’ Ingrid is ook groot fan van sneakers van Nike, Puma en Converse. Elke dag draagt ze een ander paar, maar soms is het lastig kiezen. ,,Ik zou wel een octopus willen zijn met aan elke tentakel één van mijn sneakers.’’

Die hype rondom sneakers komt volgens Feijen voornamelijk door een veranderend straatbeeld. ,,Je ziet dat de sneaker weer mag in het modebeeld: ontwerpers combineren hun haute couture met een sneaker op de catwalk. Luxe merken zoals Louis Vuitton gaan een samenwerking aan met een streetwear merk als Supreme. Samen ontwerpen ze gelimiteerde en exclusieve sneakers waar een flink prijskaartje aan hangt, soms wel 1000 euro per paar. De sneakers worden aangeboden via een sneaker-release waar je een ticket voor moet bemachtigen. Vaak zijn de sneakers al uitverkocht voor ze in de winkel liggen.’’

Een ‘stukje’ sneaker als aandeel

De ontwerper van de sneaker en de beperkte oplage spelen een grote rol in het creëren van een hype. Het zorgt ervoor dat mensen de sneakers willen hebben en dat de waarde zal stijgen. Volgens Feijen kan het verzamelen van sneakers een slimme investering zijn. ,,Instap Nike Air Max-modelletjes zijn redelijk stabiel en waardevast, maar natuurlijk kun je met de meer gelimiteerde sneakers wel eens echt het geluk hebben en een uitschieter maken. De staat van de schoenen is heel belangrijk. Wij nemen bij Catawiki geen versleten en afgedragen schoenen aan voor de veiling.’’



Het beleggen in sneakers is vergelijkbaar met het beleggen in aandelen, stelt Rogier: ,,Je moet wel wat verstand hebben van schoenen en de markt kennen, zodat je weet welk paar in waarde gaat stijgen. Ze kunnen veel geld waard worden.’’ Steeds meer mensen lijken dat te weten en te willen investeren in sneakers. Zo is er een app genaamd Rares, waar de meest unieke sneakers aangeboden worden. Gebruikers van deze app kunnen aandelen kopen en worden daarmee eigenaar van een ‘stukje’ sneaker. Als de sneakers met winst verkocht worden dan deel je als gebruiker mee in de winst.



Voor Rogier gaat het investeren in een ‘stukje’ sneaker te ver. ,,Ik vind het leuk om mijn schoenen te kunnen dragen en ik hoef niet mee te bieden op iedere gehypte sneaker. Zo lijken de nieuwste Yeezy schoenen van Kanye West net dumplings (gestoomde Chinese deegpakketjes, red.). Die vind ik echt niet mooi en sla ik graag even over. Ik moet er toch mee over straat kunnen.’’