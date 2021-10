Sociale huurders liggen wakker om energiekosten: stormloop op gratis energiebox

Stijgende energie­prij­zen zorgen voor topdrukte bij houthande­la­ren: ‘Totale paniek heeft toegesla­gen’

19 oktober Met een stijgende energierekening hijgend in onze nek zoeken Utrechters naar een alternatief voor de verwarming. En dat merken haardhouthandelaren in de omgeving, die hun voorraad erdoorheen zien vliegen en iedere dag klanten moeten teleurstellen. „We zijn nu al uitverkocht: normaal is dat pas in februari of maart.”