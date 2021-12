Sonja had een onverwachte hypotheekschuld: ‘Ik nam tweede baan in de avonduren’

Wanneer maakte jij je geldflater?

Sonja: ,,Toen ik 21 jaar was, kocht ik een huis samen met mijn vriend. We hadden anderhalf jaar verkering. Huren vond hij weggegooid geld. Ik denk dat het een stukje status was voor hem. Hij werkte als ijzervlechter in de bouw, ik had een vaste baan als grafisch vormgever. We hadden allebei een goed inkomen dus het kon. We hadden ook al trouwplannen, ik was zelfs al bezig met het uitzoeken van bruidsjurken. Het voelde goed, dit was hem. Dacht ik. Het werd een maisonnette, een huis boven een winkel. Meubeltjes gekocht. Alles was koek en ei. Tot ik erachter kwam dat hij gokverslaafd was.”