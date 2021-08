Soraya heeft achttien potjes, waaronder voor vakantie: ‘Begin elk jaar met 3000 euro’

Hoe duur is jouw vakantie?Vakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het budget. Deze week: Soraya Koendjbiharie (33) geeft ongeveer 5000 euro per jaar uit aan vakanties naar Griekenland.

Ga je altijd naar Griekenland?

,,Sinds 2015 ga ik ieder jaar een keer of vijf: soms met mijn zus en soms alleen. Vooral naar Athene en Mykonos, af en toe naar een ander eiland. Een vriendin ging vroeger ieder jaar naar het Gardameer op vakantie en ik dacht: waarom doe je dat? De wereld is zo groot. Maar ik ben nu zelf zo. Ik vind Griekenland een heerlijk land: een fijn klimaat en de mensen zijn gastvrij. Ik heb er inmiddels allemaal vrienden.”

Hoeveel geef je uit op zo’n vakantie?

,,Als ik op stedentrip van vijf dagen ga, ongeveer 770 euro. Voor een reis naar Mykonos blijf ik tien dagen weg en betaal ik 1768 euro. Overnachtingen kosten ongeveer 100 euro per nacht. Een groot deel van de rest van het budget gaat op aan eten en cocktails. In de stad ben ik ongeveer 70 euro per dag kwijt in de horeca, op een eiland 100 tot 120 euro. Ik weet dat precies, want ik heb jarenlang bijgehouden hoeveel ik uitgeef.”

Quote Typisch Hollands om te willen weten wat je uitgeeft en waaraan Soraya Koendjbiharie

,,Ik bewaarde alle bonnetjes van de vakantie en zette de bedragen in Excel. Typisch Hollands om te willen weten wat je uitgeeft en waaraan. Ik ben op financieel gebied sowieso een planner: ik heb achttien potjes op twee rekeningen. Potjes voor de hypotheek, voor nieuwe meubels, voor als de cv-ketel kapotgaat, een potje om te shoppen.”

En natuurlijk een potje voor de vakantie?

,,Ja! Ieder jaar gaat er in januari 3000 euro in. Iedere maand zet ik er nog 500 euro bij. Ik bewaak dat potje goed en schuif niet met het geld. Zo hoef ik niets te laten op vakantie. Als ik iets wil doen wat duurder is dan gemiddeld – bijvoorbeeld uit eten in een Instagram-hotspot waar je 40 euro voor een hoofdgerecht betaalt –, dan kan dat. Door dat potje kan ik vakanties vooruit boeken. Ik werk hard en vind het fijn om een beloning in het vooruitzicht te hebben.”

Vakantiekosten Stedentrip Athene (vijf dagen)

Overnachtingen: 242 euro

Eten en uitjes: 350 euro

Vliegticket: 177 euro Mykonos (tien dagen)

Overnachtingen: 470 euro

Eten en uitjes: 1000 euro

Vliegticket: 298 euro

Hoe zit het met het potje sinds corona?

,,In coronatijd ben ik niet op vakantie geweest naar het buitenland, maar ik heb het potje wel aangevuld. Het zit dus vrij vol. Het voelde niet goed om naar Griekenland te gaan. Mijn idee van vakantie is dat je voorpret hebt van het boeken en je koffers inpakken. Nu was het alleen maar de kleuren en de regels checken. Dat vind ik zo stressvol, daar wilde ik niet aan beginnen.”

,,In het potje is zelfs extra geld binnengekomen, omdat ik het geld van twee geannuleerde vliegtickets terugkreeg. Het appartement dat ik had geboekt in Mykonos heb ik niet geannuleerd. Het wordt gerund door een alleenstaande moeder en zij had die 160 euro harder nodig dan ik. Ik heb het haar gegeven, ook om de economie daar te steunen.”

Bespaar je ergens op tijdens vakantie?

,,Ik let op de kosten van het reizen. Je kunt in Griekenland een auto huren of een taxi nemen, maar ik ga liever met de bus voor 1,80 euro. Ik ben ook gestopt met kopen van souvenirs: mijn moeder hoeft niet nog een sleutelhanger, waaier of onderzetter. Maar verder bespaar ik weinig. Ik ben niet iemand die minder fooi geeft, omdat de drankjes al zo duur zijn. Gelukkig kan ik dat makkelijk doen door het geld in mijn potje.”

Volledig scherm Soraya in Griekenland © Soraya Koendjbiharie