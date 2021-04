Spaargeld opmaken voor je bijstand krijgt: dat moet anders, vindt deze wethouder

Hanny Heuvelink gooit het maar meteen op tafel. Ze had best wel haar aarzelingen bij het experiment van wethouder Esmah Lahlah. In een maandje kun je toch nooit ervaren hoe het écht is om van een bijstandsuitkering te leven? Heuvelink: ,,Het eerste dat ik in een interview over haar ervaringen las, was dat ze de apk voor haar auto moest betalen en daar geen geld voor had. Ik dacht: hoezo een apk?”