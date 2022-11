Stan knapte een boerderij uit 1876 op: ‘Het huis was zo lek als een mandje’

Hoe woon je?

,,Ik heb in 1984 samen met mijn vrouw een oude, voormalige boerderij gekocht. Deze ligt aan de voet van natuurgebied De Mookerhei. Ik roep vaak dat ik op de mooiste plaats van Nederland woon. Maar toen we dit huis kochten, was het zo lek als een mandje. De boerderij is in 1876 gebouwd en door de jaren heen was er veel aan verbouwd. Het is veel groter geworden, maar aan duurzaamheid is nooit echt gedacht. Er waren enorm veel radiatoren in gehangen, waardoor het een grote Co2-centrale was.

We zijn vanaf het begin gaan investeren in verbeteringen. Dit om comfortabeler te kunnen wonen. De eerste winter was meteen een strenge winter, met -15 graden buiten. In huis tochtte het, we hadden lekkages en als je de thermometer op de grond legde, gaf deze maar een paar graden aan. We hadden alleen een oude oliestookkachel. Die wilde ik er meteen uit hebben, maar vanwege de vorst konden ze de grond niet in om gas aan te sluiten.

Inmiddels hebben we nieuwe kozijnen, beneden HR++-glas en boven dubbel glas. We hebben spouwmuurisolatie, vloerisolatie en we hebben een nieuw geïsoleerd dak. In 2015 was de woning voor ons energiezuinig genoeg en toen zijn we de energiebronnen gaan aanpakken. De cv-ketel vervangen voor een HR-combiketel en veertien zonnepanelen. In 2018 is daar een hybride warmtepomp bijgekomen en acht extra zonnepanelen. We hebben nog wel een houtkachel voor de sier en de gezelligheid.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ons energiecontract loopt bij Greenchoice. Daar betalen we 150 euro per maand. Veel te veel. Voor de zekerheid, omdat ik niet wist wat de energiemarkt zou gaan doen. Maar eigenlijk is het niet slim. Als Greenchoice zou omvallen, kan ik misschien wel fluiten naar mijn geld. Ik denk dat we ongeveer op 75 euro per maand zouden uitkomen. We hebben een jaarcontract. Altijd gedaan. Dat heeft me in het verleden veel voordeel opgeleverd, helaas heb ik dan nu een keer pech dat ik het niet langer heb vastgezet.

Ons jaarverbruik is 6700 kWh aan stroom en we wekken ongeveer 6000 kWh op. Ons recente jaarverbruik aan gas is 516 kuub. Dit jaar zal het verbruik minder zijn, omdat de warmtepomp beter is afgesteld. Ik verwacht dat we dan op 300 à 400 kuub zullen uitkomen.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Hoewel we al jaren bezig zijn met het verduurzamen van ons huis, zijn we wakker geschud door de huidige energiecrisis. We letten nog meer op dat we deuren van ruimtes achter ons sluiten, dat de kachel daar niet onnodig brandt of dat daar geen lampen aanstaan. We douchen wat korter en de droogtrommel gebruiken we nog maar zelden.

Maar aan de andere kant zijn we ook twee pensionado’s. We zijn veel thuis en zitten veel te lezen. Misschien hebben we het op onze leeftijd ook eerder koud? De thermostaat staat bij ons op 19 graden ingesteld, behalve als het niet nodig is: dan staat de warmtepomp uit.

Quote Of we ooit helemaal van het gas af gaan? Nee, ik denk het niet. Het is een zekerheid­je in huis Stan Brinkhoff (73) uit Mook

We hebben onlangs energiezuinige koel- en diepvrieskasten aangeschaft. Dat scheelde ook veel in ons verbruik. Uiteraard hebben we overal ledverlichting. Destijds waren er genoeg sceptici die zich afvroegen wat ik allemaal aan het doen was. Zelfs installateurs die hier kwamen en zeiden dat hier geen warmtepomp geplaatst kón worden. Dat kon wel en inmiddels hebben mensen waardering voor mijn ‘vooruitziende blik’. Het was een jaarlijkse keuze: vakantiegeld in het buitenland opmaken of ons huis opknappen. Wij kozen voor het tweede.

Of we ooit helemaal van het gas af gaan? Nee, ik denk het niet. Het is een zekerheidje in huis. Ik weet niet of we anders bestand zijn tegen extreem lage temperaturen. Ik zou nog wel een een kleine windturbine op het dak willen en een warmtepompboiler. Ik zou het zo doen, maar mijn wederhelft zegt dan: reken eerst maar eens uit of je dat nog wel terug gaat verdienen. Daar heeft ze gezien onze leeftijd wel een punt.”

