Steeds meer Nederlanders kopen crypto’s, maar ermee betalen is ‘hoop gedoe’

Hoe hard het gaat in Nederland, blijkt misschien het best uit het verhaal van Bitvavo, een beurs voor handel in cryptomunten. Financieel directeur Mark Nuvelstijn (28) van deze Nederlandse crypto-exchange noemt de groeicijfers uit de losse pols. Drie jaar geleden begonnen met drie vrienden; nu werken er 70 mensen – ‘vorige week nog 65’ – in het statige pand aan de Herengracht in Amsterdam, zijn er 1,3 miljoen klanten en wordt er maandelijks voor 10 miljard euro verhandeld.