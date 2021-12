Steeds meer ‘tweelingpolissen’: nagenoeg dezelfde verzekering, maar wel 20 euro goedkoper

Kerken in het hele land helpen armere gezinnen met stijgende energie­prij­zen: ‘Schenk energiebo­nus’

‘Geef warmte’, ‘laat een ander niet in de kou staan’, of ‘geef gas’. In heel het land komen kerken in actie om armere gezinnen te helpen de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden.

23 december