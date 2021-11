Steeds meer zorgpremies bekend: tarieven stijgen, maar mate waarin verschilt

De grote verzekeraars, Achmea, VGZ, CZ en Menzis gaan alle vier omhoog in premie, maar de premiestijgingen lopen sterk uiteen. De meest gekozen ‘Basis Zeker'-verzekering van Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea) gaat komend jaar bijvoorbeeld naar 131,45 euro per maand. Een stijging van 3 euro. De premie van de meest gekozen verzekering bij VGZ, de VGZ Ruime Keuze, gaat daarentegen naar 132,65 euro per maand, een stijging van 8,20 euro per maand.

Bij OHRA - onderdeel van CZ - betaal je volgend jaar 129,45 euro voor de basisverzekering. Dat is een verhoging van 2,70 euro per maand. De meest gekozen basisverzekering van CZ (Zorg-op-Maatpolis) kost volgend jaar 134,50 euro per maand, een stijging van 4,90 euro per maand. Menzis maakte de premie voor de basisverzekering eerder deze week al bekend: 133,25 euro. Dat is een stijging van 3,25 euro per maand, gelijk aan de stijging die DSW eerder in oktober al bekendmaakte.

De belangrijkste reden voor die premieverhoging zijn de stijgende zorgkosten. De salarissen in de zorg stijgen - salarissen zijn een van de grootste kostenposten in de zorg -, de prijzen worden hoger en medicijnen duurder. Daarnaast worden mensen steeds ouder en op hogere leeftijd wordt er meer gebruikgemaakt van zorg.

Quote Menzis doet net als andere jaren een greep in de eigen reserves om de premiestij­ging te beperken. Het gaat om meer dan 110 miljoen euro Dirk Jan Sloots, Menzis-topman

Greep in de eigen reserves

Veel verzekeraars doen een beroep op de eigen reserves om de premiestijging te dempen. Achmea haalt circa 380 miljoen euro uit zijn reserves om de premie voor de basiszorgverzekering niet te hard te laten stijgen. Daarmee draagt Achmea naar eigen zeggen bij aan de betaalbaarheid van de zorgpremie. Onder Achmea vallen de merken Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO, goed voor circa 4,8 miljoen verzekerden.

Datzelfde geldt voor Menzis, goed voor 2,1 miljoen verzekerden. ,,Menzis doet net als andere jaren een greep in de eigen reserves om de premiestijging te beperken. Het gaat om meer dan 110 miljoen euro. Dat is meer dan de overheid van ons verwacht. We maken deze keuze om de premies niet hoger te laten zijn”, aldus Menzis-topman Dirk Jan Sloots.

Ook vorig jaar ging de zorgpremie bij de grote zorgverzekeraars omhoog. Bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis steeg de maandpremie van de basispolis vorig jaar met 8,65 euro, 4,50 euro en 3 euro. Het kabinet rekende op Prinsjesdag met een gemiddelde premie van iets meer dan 121 euro per maand, een stijging van enkele euro's ten opzichte van dit jaar. Afgelopen jaar rekende VWS op een stijging van de premie met vijf euro. In werkelijkheid gingen de premies tussen de drie en tien euro omhoog.

Eerste premie

DSW (700.000 verzekerden) maakte half oktober als eerste verzekeraar de premie bekend: 127,75 euro per maand. De verzekeraar gaf toen aan te verwachten dat de zorgkosten in 2022 sterk zullen toenemen door loon- en prijsstijgingen en gebruik van dure specialistische geneesmiddelen.

Normaal gesproken maakt DSW de premie bekend op de vierde dinsdag van september, een week na Prinsjesdag. Dat lukt dit jaar voor het eerst sinds de invoering van de zorgverzekeringswet, in 2006, niet. ,,We misten belangrijke informatie om een goede en verantwoorde premie vast te stellen”, gaf Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW, toen aan. Het ging om de extra kosten die corona vanaf juli met zich meebracht. ,,We hadden daar lang geen goed zicht op.”

Nog niet alle premies bekend

Nog niet alle premies zijn op het moment van schrijven naar buiten gebracht. Verzekeraars hebben tot uiterlijk middernacht om hun premie bekend te maken. Voor consumenten is vooral 31 december van belang: tot die datum is het mogelijk om de huidige verzekering op te zeggen. Uiterlijk 1 februari kun je een nieuwe verzekering - met terugwerkende kracht - afsluiten.

