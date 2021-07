Stella’s relatie liep stuk, ze werd ziek en verloor haar baan: ‘Stond ineens in de rij bij de voedselbank’

Stella de Swart woont met haar partner en twee kinderen in Amsterdam. Ze heeft een succesvolle carrière in de modebranche en het leven lacht haar toe. Maar als haar relatie op de klippen loopt en ze haar baan verliest, verandert haar leven drastisch. Ze raakt financieel in de problemen en komt in de bijstand terecht. Momenteel werkt ze hard om daar zo snel mogelijk uit te geraken. Ze schreef er het boek Armoede krijg je gratis over.

,,Mijn leven zoals ik het voor ogen had, stortte als een kaartenhuis in elkaar”, aldus De Swart. ,,Mijn toenmalige partner en ik gingen uit elkaar. Ik had me niet goed ingelezen en was financieel niet voorbereid op de scheiding.”

De twee hebben een koophuis van 4,5 ton en zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk. ,,Maar de afspraken hadden we niet vast laten leggen op papier. Omdat ik hier geen kaas van had gegeten stond ik met 1–0 achter. Daarnaast raakte ik mijn baan kwijt en kreeg ik baarmoederhalskanker.”

Ze belandt in de schuldsanering. ,,Ik zat in de ziektewet. Moest leven van een paar tientjes per week en stond ineens in de rij voor de voedselbank. Ik schaamde me, hoopte dat niemand me daar zou zien.”

Steun van vrienden en kennissen

Quote Ik gaf armoede een gezicht, en voor mijzelf hielp het bij het verwer­kings­pro­ces om mijn verhaal te delen De Swart voelt zich alleen. ,,Vanuit eenzaamheid ben ik alles op Facebook gaan delen. Ik zette de producten die ik van de voedselbank kreeg op een tafeltje, fotografeerde dat en zette de foto online. Ik kreeg ontzettend veel reacties. Mensen hadden met me te doen, kwamen me een tas eten brengen en één Facebook-vriendin deed me een abonnement op de slager en groenteboer cadeau.”



Mensen die ze persoonlijk kent, maar ook mensen die ze niet persoonlijk kent steken de Amsterdamse een hart onder de riem. ,,Mijn kinderen waren destijds nog jong. Kinderen hebben een hoog aaibaarheidsgehalte. Kinderarmoede wordt eerder gezien dan armoede bij een alleenstaande man of vrouw zonder kinderen.”



Het delen van de verhalen op het sociale medium voelt voor De Swart als ‘uit de kast komen’. ,,Het heeft me alleen maar goeds gebracht.” Langzaam gaat het bergopwaarts. Ze krijgt een stadspas van de gemeente Amsterdam, waarmee ze gratis of met korting naar onder meer de bioscoop, het zwembad en musea kan.



Daarnaast vraagt de gemeente haar als stadspas-ambassadeur. Ze deelt haar verhaal op het podium en tijdens vergaderingen. ,,Ik gaf armoede een gezicht, en voor mijzelf hielp het bij het verwerkingsproces. Om het in jip-en-janneketaal op papier te zetten. Ik ben het nu kwijt.”

‘Mensen moeten eerder worden geholpen’

Wat ze mensen wil meegeven die in een zelfde situatie zitten als zij? ,,Blijf in jezelf geloven. Door dat te doen heb ik voor mijzelf het tij weten te keren. Ben ik van een negatieve naar een positieve flow gegaan. Mijn leven en visie zijn veranderd. In armoede belanden heeft mijn leven verrijkt. Ik hou nog steeds van mooie kleren en lippenstift, maar daar gaat het niet om in het leven.”

Ze vervolgt: ,,Ik hoop dat beleidsmakers dit boek lezen, want ik vind dat er veel veranderd moet worden. Kinderen moeten in groep acht en op de middelbare school financieel geïnformeerd worden door het Nibud of Wijzer in geldzaken. Beleidsmakers moeten budgetcoaches inschakelen die mensen kunnen helpen. Mensen moeten in een eerder stadium beter worden geïnformeerd over de werkloosheidsuitkering, over de bijstandsuitkering. Iedereen doet heel hard zijn best om je goed te helpen en ik ben dankbaar voor alle hulp die ik heb gehad, maar het is te ingewikkeld geregeld en de regels verschillen per gemeente. Dat moet echt anders.”

De Swart zit nog in de bijzondere bijstand voor zelfstandigen (bbz), maar hoopt daar – door als adviseur en spreker ingeschakeld te worden en boeken te verkopen – snel uit te komen. Haar boek Armoede krijg je gratis ligt inmiddels in de winkel en kost 20 euro.

