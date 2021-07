Steun voor verplichte verzekering zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid groeit

Hoewel het animo toeneemt, heeft nog altijd 61 procent geen AOV. De hoge premies weerhouden veel zzp’ers ervan om er een te nemen. Dat het aantal verzekerden stijgt, vindt financieel expert Oskar Barendse van Knab een goede ontwikkeling. ,,Hoe je het ook wendt of keert: als je niks geregeld hebt en je raakt als zzp’er arbeidsongeschikt, ben je echt de klos.”



Barendse denkt dat de stijgende trend te maken heeft met de toenemende aandacht voor de verplichte AOV. In politiek Den Haag is de afgelopen jaren veel gepraat over een verplichte AOV voor zelfstandigen. Vorig jaar werd besloten om een verplichting op te nemen in het pensioenakkoord.



Hoewel het nog jaren kan duren voordat die er is - er zijn volgens demissionair minister Koolmees problemen met de uitvoering - lijkt de steun onder zzp’ers te groeien. In 2019 gaf in het Ipsos-onderzoek 25 procent van de zelfstandigen aan voorstander te zijn, in het onderzoek van Knab is dat nu vier op de tien.