Steven (40) werkt vanuit Mexico maar bouwt geen pensioen op: 'Ik ben een naïeve sukkel’

Digital NomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het, op een regen overgoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Steven van Beek (40) over de liefde en de financiële onzekerheden van een digitale nomade.

Je bent digitale nomade geworden door de liefde. Vertel.

Steven: ,,Vlak voor corona was ik op vakantie in Mexico waar ik de liefde van mijn leven vond in een Mexicaanse dame. Het was in Yucatan, waar ik haar op het strand als een ware casanova versierde. Haha, nee hoor, in zee raakten we in gesprek. Ik durfde haar te vragen ‘s avonds wat met me te drinken.

De pandemie nam de wereld over, ik kwam net als iedereen thuis te zitten zonder vrienden. Zij bleef over. Via Zoom werden we verliefd. Begin augustus besloot ik haar op te zoeken. Vier weken werd een jaar. We zijn samen gaan reizen, verkenden onder meer Mexico en Costa Rica, we hebben al hele mooie dingen gedaan en gezien samen. Inmiddels heb ik mijn huis in Breda opgezegd en zitten we nu in haar huisje in Mexico-Stad.”

Hoe deed je dat met je werk?

,,Ik schreef voor een krant in Breda. Maar hoe kan ik over Breda schrijven als ik op een ander continent zit? Gelukkig heb ik meerdere Nederlandse opdrachtgevers binnen gehengeld voor wie ik als tekstschrijver werk, zoals een zorginstelling, een lampenfabriek, heel diverse klanten.”

Vond je dat niet spannend?

,,Ja best wel. Ik was wel freelancer maar mijn belangrijkste inkomsten waren inderdaad in één keer weg. Een financiële buffer heb ik nauwelijks. Ik ben met 2000 euro op de bank vertrokken. Geld kan me angst inboezemen. Het gekke is: toen ik mijn huis kwijt was en al mijn meubels verkocht had, gaf mij dat een heerlijk gevoel. Maar dat inkomstenplaatje vind ik nog steeds super eng. Heb ik wel genoeg? Krijg ik wel genoeg? Wat gebeurt er als ik mijn been breek?”

Ben je wel verzekerd?

,,Ik ben in feite nog toerist, heb een toeristenvisum en een Nederlandse zorgverzekering, dus dat komt wel goed.”

Was er een moment waarop je dacht: is dit wel verstandig?

,,Januari vorig jaar, midden in corona was het qua werk zo rustig dat ik fulltime ontzettend slecht betaalde schrijfopdrachten aannam van vijf euro per tekst. Dan ving ik 500 euro per maand. Maar het goede daarvan was dat het me daadkracht gaf. Ik dacht: ik kan bij de pakken neer gaan zitten omdat het werk er niet is óf ik kan gewoon van 9 tot 5 mijn vak uitoefenen. En dat deed ik. Naast die goedkope opdrachten schreef ik mijn website-blog waar een donatieknop op zit. En het mooiste: ik schreef in drie maanden tijd een roman die ik via mijn website aanbied.”

Hoe ziet je financiële leven er nu uit?

,,Ik werk toe naar een buffer van ongeveer 3000 euro, dat vind ik geruststellend om te hebben. Ik ben geen big spender en nu mijn huur weg is, scheelt dat toch 1000 euro per maand. Cafés en restaurants zijn hier spotgoedkoop maar voor boodschappen betaal je ongeveer hetzelfde als in Nederland. Onderweg gaan we altijd voor de aanbiedingen op Airbnb of in een tent of hostel en de huur van haar huisje is slechts 400 euro. We splitsen alles.

Als ik net iets meer inkomsten dan uitgaven heb, ben ik tevreden. En het komt ook altijd goed met mij. Inmiddels heb ik veertig jaar levenservaring. Als ik terugkijk heb ik altijd aan lopen klooien en komt het altijd goed. Dat vertrouwen is er inmiddels.”

Waarom bouw je geen pensioen op?

,,Het moet, ik wil het gaan doen, ik vind het eng dat ik het niet doe, ik ben een naïeve sukkel. Vorig jaar kreeg ik een erfenisje: een plusje in plaats van een redding, maar toch. Dat moet ik eigenlijk gaan inzetten om pensioen te laten groeien.”

Is je vriendin net zoals jij?

,,Ja. Zij heeft een eigen praktijk als alternatief therapeute, zij werkt ook via Zoom met klanten dus ze kan overal vandaan werken. En ze is ook totaal geen luxe popje en leeft met de dag.”

