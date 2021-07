Stewardess Kelly vliegt voor werk de wereld over én geeft 2000 euro uit aan vakanties

Waarop bespaar je?

,,Ik huur graag een auto op vakantie, maar neem de goedkoopste die er is. Ook besteed ik mijn geld niet aan dure excursies: ik huur liever zelf een boot dan dat ik met dertig man ga varen. En de strandbedjes: in Griekenland kun je voor 10 euro een hele dag bedjes huren, in Nederland kost dat soms 40 euro per dag. Dan ga ik wel met mijn handdoek in het zand liggen hoor.



,,Door mijn werk als stewardess kan ik besparen op vluchten. Door de IPB-regeling mag ik - als er plaats is - mee voor een lager tarief. Zo ging ik tien dagen naar Bali voor 800 euro, inclusief vlucht. Ook ben ik op Instagram actief als content creator en daarom krijg ik soms gratis overnachtingen of andere tripjes. Dat scheelt in de kosten.”



Waar bespaar je nooit op?

,,Eten! Bij het ontbijt bedenk ik waar we gaan lunchen, bij de lunch denk ik aan het diner. Ik hou niet van koken op vakantie. Daarnaast is eten zo verweven met de cultuur van een land: je kunt letterlijk het land proeven.”



Heb je weleens een heel dure vakantie gehad?

,,Ja. En dat was zo zonde. Ik was op Mykonos in Griekenland en we hebben 5000 euro uitgegeven met z’n tweeën in zes dagen. Het was gewoon bizar hoe duur het daar was. Dat zou ik nooit meer doen.”



Je reist dus veel voor je werk als stewardess, wat is er anders aan zelf vakantie vieren?

,,Ik vlieg de hele wereld over, maar zie vooral steden. Als ik reis voor werk, heb ik weinig tijd. Ik was bijvoorbeeld in Mexico-Stad en dan prop je alles in twee dagen. Normaal neem je daar een week de tijd voor. Soms voelt het echt als vakantie, soms ben ik alleen maar aan het bijkomen van de vlucht. Een ander verschil is dat reizen als stewardess me niets kost, omdat we daggeld krijgen om van te leven.



,,In coronatijd werkte ik door, maar toen was reizen heel anders. Op sommige plekken moesten we in onze hotelkamer blijven. Zat ik op mijn balkon in Curaçao alleen maar naar de zee te kijken.”