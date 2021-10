Student die beurs moet terugbetalen omdat hij kanker had, krijgt gratis bruiloft van ondernemer

Het artikel over student Peter die zijn hele studiebeurs dreigt te moeten terugbetalen, omdat hij thuis door zijn moeder werd verzorgd toen hij kanker had, maakt het nodige los. Een ondernemer biedt Peter een gratis bruiloft aan, Lisa Westerveld van GroenLinks stelt Kamervragen.

„Het verhaal van Peter raakte me. Ik lees dat die jongen door ingrijpen van onze overheid zodanig financieel in de problemen zit dat hij geen geld heeft voor zijn bruiloft. Nou, die bruiloft bied ik hem gratis aan in mijn bedrijf”, zegt horecaondernemer Tobias Haagsma uit Arnhem. „Het is een bak ellende. Wat die jongen overkomt, is niet eerlijk, daarom wil ik wat voor hem doen.”

Menselijke maat

Kamerlid Lisa Westerveld wil van minister Arie Slob van OC&W weten of hij, net als GroenLinks, van mening is dat bij terugvordering van de studiebeurs van een ernstig zieke student het belangrijk is om een belangenafweging te maken. „Een afweging waarbij de menselijke maat en proportionaliteit de doorslag horen te geven?”

Volledig scherm Lisa Westerveld (GroenLinks) diende de Kamervragen in. Ze werden mede ondertekend door de PvdA. © ANP

De parlementariër van GroenLinks stelt haar vragen, die mede zijn ondertekend door Habtamu de Hoop van de PvdA, naar aanleiding van het artikel dat donderdag in de krant en op de website van De Twentsche Courant Tubantia verscheen over de Twentse student Peter.

Deze voormalige Saxion-student maakt woensdag bij de Centraal Raad van Beroep in Utrecht bezwaar tegen het moeten terugbetalen van zijn studiebeurs van 13.000 euro en een het opgelegde boete van 1500 euro.

Door moeder verzorgd

DUO, de uitvoeringsorganisatie van studiefinanciering, beschuldigt student Peter van fraude. Nadat bij hem de diagnose kanker was gesteld, moest hij chemokuren ondergaan.

Peter ging tijdens de chemokuren tijdelijk terug van de studentenkamer in het huis van zijn tante naar zijn ouderlijke woning om zich door zijn moeder te laten verzorgen. Hij had gedurende de periode dat hij bij zijn ouders thuis was geen recht op een beurs voor uitwonende studenten en moet daarom nu de gehele beurs terugbetalen.

Kwijtschelden

GroenLinks-Kamerlid Westerveld vraag minister Slob of de regels niet zodanig moeten worden aangepast dat de lening en opgelegde boete kunnen worden kwijtgescholden in zaken als die van Peter. Ook wil ze van de minister weten waarop de hoogte van de boete is gebaseerd en hoe vaak er in z’n totaliteit wordt teruggevorderd.

Verder vraagt Lisa Westerveld aan bewindsman Slob: „Vindt u, net als GroenLinks, dat studenten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte niet geconfronteerd zouden moeten worden met een aanzienlijke financiële last zoals terugvordering van een beurs? En dat wanneer een student aantoonbaar ernstig ziek is, de eisen rondom verblijf op het BRP-adres (het adres van inschrijving-red.) niet vast te stellen zijn?”

