Student Noel (26) wil ook coronasteun: ‘Heel veel studenten zijn inkomsten kwijtgeraakt’

Hij is niet zielig, Noel benadrukt het een paar keer. Hij heeft zichzelf altijd gered. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien combineert hij zijn studie master Public Policy and Governance met drie bijbanen. In de zomermaanden fietst hij door de stad om ijs te verkopen. Daarnaast draait hij als dj op festivals en werkt hij als instructeur in het Klimbos Zeist. ,,Ik had een volle agenda.’’