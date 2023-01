Supermarkten geven hoogste kortingen in jaren

Boodschappen zijn duur, maar supermarkten komen met veel aanbiedingen om klanten binnen te krijgen. Dat meldt de Consumentengids, die vandaag verschijnt. Vooral stunten met A-merken komt veel voor. Die bekende merken zijn de afgelopen jaren veel harder in prijs gestegen dan huismerkproducten. Huismerken zijn bijna nooit in de aanbieding.

De kortingen lopen soms enorm op, signaleert de consumentenorganisatie. Het gaat om aanbiedingen tot wel 75 procent op de originele prijs. De gemiddelde korting liep in de afgelopen vijf jaar op van van 31 naar 35 procent.

Wie een beetje oplet kan vrijwel altijd wel een korting vinden voor een product van een A-merk. Dat geldt vooral voor schoonmaakmiddelen, zoals Glorix (gemiddelde korting: 65 procent), Witte Reus (58 procent) en Edet (53 procent), maar ook Fuze Tea (49 procent), Knorr (47 procent) en Pringles (47 procent) gaan vaak voor veel minder over de toonbank.

Quote Aanbiedin­gen zijn de heroïne van de supermark­ten. Zij zijn er helemaal verslaafd aan geraakt Paul Moers, supermarktkenner

,,Een logische ontwikkeling”, schetst Paul Moers, die de supermarktwereld goed kent. ,,De prijzen nemen alleen maar toe en supermarkten gaan ver om ervoor te zorgen dat klanten binnen blijven en niet naar de concurrent gaan. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is met aanbiedingen.”

Calculator mee naar de winkel

Het is al jaren een gevecht om de laagste prijzen, zegt Moers. ,,De race tot de bodem is al jaren geleden begonnen. Aanbiedingen zijn de heroïne van de supermarkten. Zij zijn er helemaal verslaafd aan geraakt. En ze kunnen niet meer terug.” Vergelijk het met onze oosterburen, zegt Moers. ,,In Duitsland is alles relatief goedkoop. Hier heb je veel aanbiedingen en moet je met je calculator mee boodschappen doen. Die kun je daar thuislaten.”

Het is een ongezonde ontwikkeling, reageert Norman Buysse van marktonderzoeker GfK. ,,Gezien de prijsstijgingen is het sturen op of bewaken van de marge belangrijk, zowel voor fabrikanten als supermarkten. Kortingen zetten de marge nog verder onder druk, dat is onwenselijk.” Dat betekent dat supermarkten het moeilijker krijgen.

Overigens ziet GfK deze ontwikkeling nog niet in de eigen onderzoeken. ,,Over deze maand heb ik nog geen informatie.” In 2022 was de promotiedruk gemiddeld zo’n 22 procent, aldus Buysse. Dat is vergelijkbaar met 2021. De promotiedruk is het deel van de omzet dat afkomstig is van aanbiedingen.

