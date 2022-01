Supermarkten: Leveranciers misbruiken prijsstijgingen

Inflatie in december naar 5,7 procent: hoogste niveau in 40 jaar

De inflatie is in december opgelopen naar 5,7 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna 40 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de cijfers naar buiten bracht, zorgden met name de hogere voedings- en energieprijzen ervoor dat de inflatie verder is opgelopen. In november werd nog een inflatie van 5,2 procent gemeten, toen ook al het hoogste niveau in bijna 40 jaar. In augustus 1982 stegen de prijzen gemiddeld met 5,9 procent op jaarbasis.

