Tampons of maandverband te duur: kwart Amsterdamse vrouwen heeft er niet altijd geld voor, blijkt uit onderzoek

Gratis tampons en maandver­band moeten einde maken aan menstrua­tie­ar­moe­de in Schotland

Tampons en maandverbanden zullen in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar zijn voor iedereen die menstrueert. Lokale overheden en onderwijsinstellingen zijn dan verplicht dat soort producten aan te bieden om menstruatiearmoede tegen te gaan. Een in 2020 door het Schotse parlement aangenomen wet - de eerste in zijn soort wereldwijd - gaat dan in. Dat meldt de regering van Schotland zondagochtend.

14 augustus