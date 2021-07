Testament dateert van vóór er kinderen waren, over eventuele voogdij is niets geregeld

Er staan honderden miljoenen euro’s aan vergeten saldo’s op de bank: vier vragen over ‘slapend’ geld

21 juli Meer dan een half miljard euro waar geen haan naar kraait: in België is het bedrag aan ‘slapend geld’ dat op vergeten bankrekeningen staat fors. Ook in Nederland moeten er behoorlijk wat vergeten saldo’s bestaan, maar is niet bekend om hoeveel geld het precies gaat. Wat weten we wel, en wat kun je doen om te kijken of je zelf nog bedragen tegoed hebt? Vier vragen over slapend geld.