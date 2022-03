Thuis geld bewaren voor het geval dat? ‘Op de bank staat het geld toch het veiligst’

Negatieve rente op spaarrekeningen, een oorlog in Oekraïne en een nog altijd aanwezige pandemie. Het zijn onzekere tijden. Om wat meer zekerheid te krijgen bewaren sommige mensen een flink pak geld onder het matras of in een oude sok. Maar is dit wel zo verstandig?

,,Het geeft sommige mensen een veilig gevoel om een buffer met contant geld achter de hand te hebben’’, vertelt geldcoach Lisa Verdegaal. Mocht er ooit een storing zijn bij de bank, dan kan je altijd nog de boodschappen betalen.

Maar echt grote bedragen - zoals een paar duizend euro - in huis bewaren? Nee, dat raadt de geldcoach niet aan. ,,Op de bank staat het geld toch het veiligst.’’ Contant geld kan je bijvoorbeeld kwijtraken, het kan gestolen worden, verloren gaan in een brand of gewoon simpelweg vergeten worden. ,,Ik ken een verhaal waarbij een man zijn oude schoenendoos weggooide. Hier zaten duizenden euro's aan briefgeld in, maar helaas herinnerde hij zich dit te laat.’’

Meldingsplicht contant geld

Als het geld op de bank staat dan weet je precies hoeveel je hebt en waar het te vinden is. Een ander voordeel merk je bij het doen van je belastingaangifte. Een groot gedeelte is namelijk al ingevuld. Dit komt doordat de bank de benodigde informatie al heeft doorgegeven aan de belastingdienst. ,,Hierdoor hoef je het grootste deel van je aangifte dus niet zelf uit te zoeken’’, zegt de geldcoach.

De belastingaangifte wordt een stuk ingewikkelder als je veel contant geld in huis hebt. Dat het niet op een bankrekening staat betekent namelijk niet dat de belastingdienst het door de vingers ziet. Althans, tot 560 euro zit je als alleenstaande veilig. Stel je hebt bijvoorbeeld 500 euro in huis, dan hoef je dit niet op te geven. ,,Voor mensen met een fiscaal partner ligt deze grens bij 1120 euro. Al het geld daarboven wil de belastingdienst wél weten’’, vertelt de geldcoach. ,,Deze meldingsplicht geldt ook voor cadeaubonnen en andere waardepapieren, zoals aandelen en obligaties.’’

Quote Er zijn verzekerin­gen die maximaal 1500 euro vergoeden. De andere verzekerin­gen keren niets uit of zitten onder dit bedrag Michel Ypma, verzekeringsspecialist van Independer

Verzekering dekt niet alles bij diefstal of brand

Ook Amanda Bulthuis van Geld.nl vindt het niet verstandig om grote geldbedragen contant in huis te bewaren. ,,Het wordt maar minimaal gedekt door de inboedelverzekering. Als je het verliest door brand of door diefstal, dan ben je het écht kwijt.’’ Een verzekeraar gaat er namelijk van uit dat je niet zoveel geld in huis hebt liggen.

Toch wordt in sommige gevallen wel een klein deel van het geld vergoed. Michel Ypma, verzekeringsspecialist van Independer, legt uit dat de schadevergoeding per verzekering verschilt. ,,Er zijn verzekeringen die maximaal 1500 euro vergoeden. De andere verzekeringen keren niets uit of zitten onder dit bedrag. Het verschilt per polis.’’

En er zit nog een ander addertje onder het gras. Zo is het bijvoorbeeld niet slim om het geld in de garage te bewaren. ,,Dit wordt bij veel verzekeringen gezien als een onveilige plek.’’ Als het geld hier dus verdwijnt dan wordt het niet vergoed. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de waardepapieren, zoals aandelen, ook onder contant geld vallen. Ditzelfde geldt voor paspoorten en identiteitskaarten. ,,De 1500 euro die de verzekeraar vergoedt is een som van al je contante geld’’, legt Ypma uit. Dus stel: je portemonnee wordt gestolen met je ID-kaart erin. Dan valt dit verlies ook onder de vergoeding van de verzekering.

Wat kan je dan het beste doen met cash geld?

Mocht er dus iets met je contante geld gebeuren, dan ben je het grootste deel kwijt. ,,Als je het niet op de bank wilt hebben, dan kan je ook een kluis huren. Dan ligt het geld veilig, maar het kost je wel 300 euro per jaar’’, vertelt Verdegaal. ,,En wie geen negatieve rente wil betalen doet er verstandig aan om het geld over verschillende rekeningen te verspreiden. De rente gaat ‘pas’ in vanaf 100.000 euro.’’

Er zijn ook nog andere mogelijkheden om je geld in te zetten, vertelt Bulthuis: ,,Verduurzaam bijvoorbeeld je huis. Hiermee verhoog je niet alleen de waarde van je woning. Het scheelt ook veel geld als je kijkt naar de torenhoge energiekosten.’’ Ook kan je het geld vastzetten in een spaardeposito, beleggen of je kinderen helpen met hun eerste woning. ,,Maar let er wel op dat je altijd een buffer behoudt die wél op een bankrekening staat. Je wil makkelijk bij je geld kunnen als je wasmachine opeens kapot is en natuurlijk je rekeningen betalen.’’

