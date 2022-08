Tikkie lanceert functie voor uitgaven van groepen: ‘We vonden dit een logische stap’

Nieuw is het niet: een site of tool waar je alle groepsuitgaven van bijvoorbeeld een vakantie, festival of huishouden mee kunt verwerken. Zo zweren veel studentenhuizen al jaren bij de app WieBetaaltWat voor het bijhouden van hun gemeenschappelijke uitgaven. Ook een Excel-bestand voldoet nog steeds om uitgaven te verrekenen met een groep.

Toch ziet Tikkie toekomst in de nieuwe functie, vertelt Rogier Brinker van de betaaldienst. ,,Veel gebruikers hebben hierom gevraagd. We vonden het een logische stap.” Bovendien, zo stelt hij, bestaat er nog geen app die gratis is én waar je bij het verrekenen meteen een betaalverzoek kunt delen.

Groep aanmaken in de app

En dus is vanaf vandaag Groepie een feit. Het werkt simpel: in de Tikkie-app kun je nu een groep aanmaken en daar gebruikers aan toevoegen. Iedereen die onderdeel is van de groep en de uitnodiging heeft geaccepteerd, kan zijn of haar uitgaven toevoegen. Ook personen die de Tikkie-app niet hebben geïnstalleerd kunnen worden toegevoegd. ,,Alleen kunnen ze dan zelf geen uitgaven toevoegen en niet zien wat voor uitgaven er worden ingevoerd”, aldus Brinker. ,,Dat moet iemand anders dan doen.”

Tikkie, onderdeel van ABN Amro, zegt dat de app niet als doel heeft om het aantal gebruikers te verhogen. ,,Mensen zullen hierdoor wel meer aanwezig zijn in de app en actiever zijn. We hopen gebruikers dan ook beter te kunnen bereiken met bijvoorbeeld cashback-acties voor gratis producten.” Het maakt niet uit van welke bank je gebruikmaakt, de app is voor iedereen toegankelijk.

8 miljoen gebruikers

Deze zomer passeerde Tikkie de grens van 8 miljoen actieve gebruikers. Sinds de start in 2016 werd er al 16 miljard euro aan betalingen gedaan via de app en in de meeste gevallen gaat dat snel: ,,88 procent van de tikkies wordt binnen een dag betaald”, vertelt Brinker. Een tikkie is in de afgelopen jaren dusdanig gemeengoed geworden dat het woord staat opgenomen in de Dikke van Dale.

