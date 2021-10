Tony Blair, Vladimir Poetin, Shakira en duizenden anderen in verlegenheid door Pandora Papers

Door de Pandora Papers, een van de grootste lekken van financiële documenten ooit, worden de verborgen rijkdom en geheime transacties van wereldleiders, politici en miljardairs blootgelegd. Zo’n 35 huidige en voormalige wereldleiders, onder wie Tony Blair, Vladimir Poetin en koning Abdullah van Jordanië, komen voor in de dossiers. De Tsjechische premier Andrej Babis zou via postbusvennootschappen een kasteel aan de Franse Rivièra hebben gekocht. Prijskaartje: een slordige 19 miljoen euro. Ook de namen van de presidenten van Kenia, Ecuador en Oekraïne duiken op in de papieren. Niet bij iedereen is even concreet hoeveel geld er in omgaat en waar de bedrijven in investeren.

Verder worden in de Pandora Papers Real Madrid-coach Carlo Ancelotti en Manchester City-trainer Pep Guardiola - die 500.000 euro op een bankrekening in Andorra ‘verstopte’- aangehaald. Ook de namen van ex-fotomodel Claudia Schiffer en oud-Beatle Ringo Starr, zanger Julio Iglesias en poplegende Elton John duiken op. Daarnaast zitten er documenten tussen van nog eens 133 miljardairs uit 45 landen, onder wie ook wapenhandelaars en maffiosi. Overigens is er bij veel van de transacties in de gelekte documenten geen sprake van juridische overtredingen, maar wordt het gedaan om belastingen op bijvoorbeeld bedrijfswinsten te ontwijken, erfbelastingen te ontlopen of om goedkoper een luxejacht te verwerven.

Volledig scherm Blair, Shakira en Poetin komen voor in de Pandora Papers © Fotobewerking AD

Peperdure huizen van koning Abdullah van Jordanië

Koning Abdullah van Jordanië heeft in het geheim eigendommen vergaard van ruim 81 miljoen euro, waaronder vijftien huizen in Londen, Washington en Californië. Saillant, want ‘zijn’ land ontving het laatste decennium miljarden aan buitenlandse steun. Hij kocht de huizen aan via een ‘uitgebreid netwerk’ aan bankrekeningen in belastingparadijzen om zo de geldstroom te verhullen, schrijft The Washington Post. Zijn juristen zeggen dat er ‘geen openbare middelen zijn verduisterd’.

Wat hij zoal kocht? Neem de drie villa’s met oceaanzicht naast elkaar in Malibu, normaal gesproken het domein van de Hollywoodsterren. Het middelste huis - 1300 vierkante meter groot - is in Mediterrane stijl gebouwd, heeft zeven slaapkamers, negen badkamers, een theater, een spa en zwembad.

Volledig scherm Koning Abdullah II. © REUTERS

Tony Blair bespaarde tonnen belasting

De Pandora Papers tonen ook hoe de Britse ex-premier Tony Blair en zijn vrouw - een advocaat - meer dan 364.000 euro bespaarden toen ze via een offshorebedrijf een kantoor ter waarde van 7,53 miljoen euro kochten. Ze zouden een lege postbusvennootschap in een belastingparadijs hebben opgericht om zo de belastingen te kunnen omzeilen, schrijft BBC. Het kantoor is nu de plek waar Cherie Blair haar advocatenkantoor heeft gehuisvest.

De constructie zou in het Verenigd Koninkrijk schering en inslag zijn geweest de voorbije decennia. Er zouden liefst 95.000 postbusbedrijfjes eigenaar zijn van vastgoed in Engeland.

Volledig scherm Tony Blair. © Getty Images

Zangeres Shakira en haar bedrijven op de Maagdeneilanden

De Colombiaanse zangeres Shakira wordt genoemd bij drie bedrijven die zijn geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, een Caribisch gebied dat vaak wordt aangemerkt als belastingparadijs. Ze werden opgericht in 2019, toen de zangeres al in Spanje onder een vergrootglas lag wegens vermoedens van belastingontduiking van 14,5 miljoen euro. Daar moet ze zich binnenkort voor verantwoorden in de rechtbank.

Volgens haar advocaten probeerde ze met de oprichting van de bedrijven in het belastingparadijs geenszins belasting te ontduiken. ,,Het hebben van bedrijven in het buitenland is een puur operationele en commerciële kwestie, en in geen geval om enig fiscaal voordeel of voordeel te genieten”, zegt haar juridische team tegen La Sexta.

Volledig scherm Shakira. © Brunopress

Russische president Vladimir Poetin en zijn banden met Monaco

Het lek brengt ook de Russische president Vladimir Poetin in verband met geheime activa in Monaco. The Washington Post bericht over Svetlana Krivonogikh, een Russische vrouw die eigenaar werd van een appartement in Monaco via een offshorebedrijf op het Caribische eiland Tortola in april 2003, een paar weken nadat ze beviel van een dochter. In die tijd had ze een geheime, jarenlange relatie met Poetin. Krivonogikh, haar nu 18-jarige dochter en het Kremlin willen niet reageren. Ook anderen uit Poetins vrienden- en zakenkring hadden via belastingparadijzen bezit in Monaco, dat door sommigen ‘Moskou aan zee’ wordt genoemd.

Volledig scherm Vladimir Poetin. © via REUTERS

Levensverzekeringen van Ringo Starr

De voormalige Beatles-drummer Ringo Starr richtte twee bedrijven op op de Bahama’s die werden gebruikt om onroerend goed te kopen, waaronder een privéwoning in Los Angeles. Ook heeft hij zeker vijf Panamese trusts die voorkomen in de Pandora Papers: drie daarvan zijn levensverzekeringen die zijn kinderen noemen als begunstigden. Op een andere komen zijn inkomsten binnen uit royalty’s en liveoptredens. Ringo Starr heeft nog niet gereageerd.

Volledig scherm Ringo Starr. © ANP Kippa

