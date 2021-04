Trump zakt bijna 300 plaatsen op Forbes-miljardairslijst

Trump was de eerste Amerikaanse president met een miljardenvermogen. Vorig jaar, toen hij het Witte Huis nog bewoonde, stond hij op positie 1001 van de wereldranglijst.

Overigens is zijn vermogen niet afgenomen, maar zelfs ietsje gestegen. In 2020 was hij nog 2,1 miljard dollar ‘waard’. Toch is hij flink ingehaald, doordat andere rijken in de tussentijd er simpelweg nóg meer bij kregen. Onder de aanvoerders van de lijst zijn veel bekende namen, met Amazon-oprichter Jeff Bezos (177 miljard dollar) aan kop, Elon Musk van Tesla (151 miljard) op twee, en iets verderop Microsofts Bill Gates (124 miljard) en Mark Zuckerberg van Facebook (97 miljard). Bezos ging er in één jaar maar liefst 64 miljard dollar op vooruit, waarmee Trumps vermogen een schijntje lijkt.

Quote Hij miste de kans om te profiteren van de marketboom die hij zelf vooruit­hielp Forbes Volgens Forbes had Trump er goed aan gedaan als hij aan het begin van zijn presidentschap, in 2017, bezittingen had verkocht. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling werd hier door critici ook op aangedrongen, maar de president was eigenwijs. In zijn eigen nadeel, blijkt nu. ,,Door te weigeren zijn portefeuille bij zijn aantreden af ​​te stoten, zorgde Trump ervoor dat zijn presidentschap jarenlang verzandde in ethische discussies, terwijl hij ook nog de kans miste om te profiteren van de marketboom die hij zelf vooruithielp.’’ Destijds was zijn vermogen 3,5 miljard dollar waard, waarvan nu een derde is verdampt. Zijn geld zit vooral in vastgoed en veel van zijn gebouwen zijn honderden miljoenen dollars minder waard geworden.

Een reactie op zijn daling in de lijst kunnen we van Trump overigens niet verwachten; sinds 8 januari is zijn Twitteraccount permanent geblokkeerd, volgens het platform vanwege ‘het risico op aanzetten tot geweld’. Die beslissing werd twee dagen na de gewelddadige Capitoolbestorming door Trump-aanhangers bekendgemaakt.

Rijkste Amerikanen

Naast de internationale rijkenlijst is er ook de Forbes 400, waarin alleen Amerikanen worden gerangschikt op vermogen - zoals de Quote 500 alleen Nederlandse rijken op volgorde zet. De Amerikaanse lijst wordt pas later in het jaar gepubliceerd. Mogelijk daalt Trump ook hier, en valt hij er dit jaar net buiten; in 2020 nam hij de 339ste plaats in.

De ex-president zal niet blij zijn met zijn degradatie: hij doet zich graag rijker voor dan hij naar alle waarschijnlijkheid is. In 1982 verscheen de allereerste editie van de Amerikaanse ranglijst, waarin ook Donald Trump werd opgenomen. Zijn vermogen werd geschat op zo’n 200 miljoen dollar; maar een vijfde van het vermogen waarover hij in veel interviews sprak.

In 1983 belde Trumps woordvoerder John Barron dan ook naar de redactie van Forbes, om een nieuwe onderschatting voor te zijn. Het vastgoedbedrijf dat eerst voor de helft van vader Fred Trump was, zou volgens de woordvoerder inmiddels bijna volledig in handen van Donald zijn. Bovendien gingen de zaken zó goed, dat de vastgoedhandelaar ‘eigenlijk miljardair moest worden genoemd’. Opvallend detail: John Barron staat inmiddels bekend als een van de vele aliassen van de vastgoedondernemer. Trump belde de media dus zelf - met een licht overdreven New Yorks accent.

