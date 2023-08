Tweehonderdduizend Nederlanders worden de komende vijf jaar miljonair

De economie zit officieel in een recessie en wereldwijd zijn er minder miljonairs dan een jaar geleden, maar de rijken van Nederland merken daar weinig van. Bijna 1,2 miljoen landgenoten hadden afgelopen jaar een vermogen van meer dan een miljoen, 26.000 meer dan in 2021. En de komende vijf jaar komen er nog 200.000 miljonairs in ons land bij.

Daarmee groeit het aantal miljonairs tot 2027 zelfs iets harder dan in de Verenigde Staten, voorspelt de Zwitserse bank Credit Suisse in haar jaarlijkse rijkdomsonderzoek. Daaruit blijkt nog maar weer eens hoe hard de inflatie het afgelopen jaar heeft toegeslagen: voor het eerst sinds 2008 is het totale vermogen van volwassenen wereldwijd afgenomen, óók als je de effecten van de zwakke dollar wegstreept.

Verdampt

In totaal gaat het om grote bedragen: wereldwijd is er netto 11,3 biljoen dollar aan particulier vermogen verdampt, vrijwel alles daarvan in Europa en Noord-Amerika.

Ook Nederland is niet aan het inflatiemonster ontsnapt: het doorsnee vermogen van volwassenen in ons land liep met 16 procent terug tot iets meer dan 120.000 dollar (bijna 110.000 euro). Dat betekent dat de helft van de Nederlanders meer bezit dat dit, en de helft minder. Die klap is fors harder dan de wereldwijde daling, die is uitgekomen op 3,6 procent. De doorsnee wereldburger is nu goed voor bijna 85.000 dollar (78.000 euro). België voert de ranglijst aan met omgerekend dik 2,2 ton.

Het doorsnee vermogen van een inwoner - de mediaan - is het vermogen waar de helft van de inwoners onder zit, en de helft boven. Het geeft een completer beeld dan alleen het gemiddeld vermogen, omdat bij dat laatste ook hoge uitschieters zitten. Als de verdeling van de welvaart heel scheef is, dan wordt het gemiddeld vermogen dus flink opgekrikt door een klein aantal mensen met heel veel geld.

Tijdelijke dip

De dip van vorig jaar is gelukkig wel van korte duur, aldus Credit Suisse. De inflatie is al aan het dalen, en voor de komende jaren voorspelt de bank dat zaken als aandelen en vastgoed weer in waarde gaan stijgen. De wereldwijde schuldenberg groeit ook, maar minder hard.

Het totale wereldwijde vermogen groeit tot 2027 op die manier met ruim een derde, denken de Zwitserse bankiers. Het aantal miljonairs neemt in dezelfde periode met bijna de helft toe, tot bijna 86 miljoen. Anders gezegd: 1,5 procent van de wereldbevolking mag zich straks minstens miljonair noemen, tegen 1,1 procent nu. In China gaat het aantal miljonairs in vijf jaar tijd zelfs meer dan verdubbelen.

Van alle huidige miljonairs wereldwijd (gerekend in dollars) woont 2 procent in Nederland. Een prestatie van formaat voor een relatief klein land: in Nederland woont ongeveer 0,2 procent van de totale wereldbevolking.

En in Nederland komen er dus 200.000 bij. Als die voorspelling uitkomt, is het aantal miljonairs in iets meer dan een kwart eeuw ruim verviervoudigd. Gek genoeg maakt die ontwikkeling ons land vooralsnog niet ongelijker: de Gini-coëfficiënt, de belangrijkste graadmeter voor ongelijkheid, is sinds het jaar 2000 gedaald, net als het percentage vermogen dat in handen is van de rijkste 1 procent van ons land.