Uit elkaar gaan, en dan? ‘Scheiden is een financiële dreun’

video Arjen moest al vier keer dure rekenmachi­nes voor kinderen kopen en is het zat: ‘Gekkigheid’

19 augustus Optellen, vermenigvuldigen en grafieken maken. Op de bovenbouw van havo en vwo ontkomen leerlingen er niet aan het uit te voeren op een grafische rekenmachine. Een verplichte aanschaf van zo’n 110 euro. Een kostenpost die voor ouders behoorlijk uit de klauwen kan lopen. Want omdat de apparaten veelvuldig worden vernieuwd, is bij een volgend kind al snel een nieuwe rekenmachine nodig. Dat moet veranderen, stelt vader Arjen van Gijssel uit Ruurlo. ,,Zakkenklopperij is het.’’