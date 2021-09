Vakantiegevoel houden? Zo boek je slim én voordelig een nieuwe trip

Boek direct bij de accommodatie

Platforms als Booking.com, Expedia.nl en Hotels.com vragen een commissie van 15 tot wel 25 procent aan hotels, B&B’s en appartementen. Daarom is het soms goedkoper om direct bij de accommodatie te boeken. De kans is groot dat je via de website van die accommodatie al een lagere prijs te pakken hebt en anders kun je bellen met de vraag of er te onderhandelen valt – zeker als je last minute of in een rustige periode boekt.