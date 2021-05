‘Vakantieparken lokken consument met te lage prijzen’

Veel consumenten kiezen vanwege corona voor een vakantie in eigen land. Vakantieparken en campings zaten tijdens de afgelopen meivakantie en pinksterweekend goed vol en ook voor de zomerperiode zijn deze accommodaties in trek. Door de grotere vraag gaan de prijzen ook omhoog. Volgens vergelijkingswebsite Parkvakanties.nl zijn de prijzen gemiddeld genomen zo’n 8 tot 13 procent gestegen in het afgelopen jaar, en de prijzen blijven oplopen. Voor de Consumentenbond aanleiding het boekingsproces en bijkomende kosten van zestien vakantieparken onder het vergrootglas te leggen.

Uit het onderzoek blijkt dat alle bedrijven extra kosten in rekening brengen, zoals reserveringskosten, kosten voor de eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting. Elf bedrijven nemen deze kosten niet op in de beginprijs. Hierdoor betalen klanten soms tot wel 160 euro meer dan de oorspronkelijke prijs.

12 procent extra

Zo lijkt de huur voor een huisje voor vier personen op vakantiepark De Eemhof van Center Parcs 1312 euro per week te kosten. Maar bij dat bedrag komen ook nog reserveringskosten (29,50), toeristenbelasting (95 euro) en bedlinnen (37 euro). Onderaan de streep betalen de klanten dus nog 161 euro (12 procent) extra.

En ook bij park Hoog Vaals van Landal betalen consumenten door bijkomende kosten plotseling fors meer. Uit het onderzoek blijkt dat daar de weekendprijs van een huisje stijgt met 123 euro naar 452 euro. ,,Dat is maar liefst 37 procent meer dan de 329 euro die het huisje eerst leek te kosten’’, concludeert de consumentenorganisatie.

,,Bijzonder klantonvriendelijk’’, vindt Sandra Molenaar, directeur bij de Consumentenbond. ,,Bedrijven spiegelen de prijzen veel te gunstig voor. Daardoor weten consumenten niet waar ze aan toe zijn en is het veel te moeilijk voor ze om prijzen met elkaar te vergelijken. Het is ook nog eens tegen de wet, want die verplicht aanbieders om de vaste onvermijdbare kosten op te nemen in de eerste prijs die ze laten zien.’’

All-in prijzen

Van de zestien aanbieders komen er volgens de bond vijf wel goed uit de test. Vakantiepark Beekse Bergen (Libema), Topparken, Droomparken, De Leistert en Bungalow.net werken met all-inprijzen. ,,Deze aanbieders maken direct duidelijk wat de totale kosten zijn.’’

In een reactie op de bevindingen erkennen Recreatie Centra Nederland (RCN) en Landal dat er ruimte is voor verbetering. Beide bedrijven beloven beterschap. Bij Center Parcs staan op de site de extra (reserverings)kosten in kleine lettertjes wel meteen in het overzicht van de accommodatie die wordt gereserveerd. De Consumentenbond blijft dit misleiding vinden aangezien de totaalprijs niet meteen duidelijk is voor de klant.

Wie een vakantiehuisje boekt wordt vaak geconfronteerd met bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het bedlinnen en toeristenbelasting.