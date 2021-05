Vakbonden eisen uitbetaling vakantiegeld: ‘Problemen eerst aantonen’

Esco Vloeren-Import Waaraan besteed jij jouw vakantie­geld?

Het is weer mei, voor velen van ons de maand waarin het vakantiegeld wordt gestort. Weet jij al waar jij het aan gaat besteden? Ga je op vakantie in eigen land, toch de grens over of heb je een andere bestemming in gedachte voor jouw vakantiegeld? De mogelijkheden zijn eindeloos, toch blijkt uit onderzoek (HR-dienstverlener Visma | Raet) dat ruim een kwart van de Nederlanders het vakantiegeld dit jaar uitgeeft aan een verbouwing in of aan het huis. Het vakantiebudget opzij zetten voor een lange reis op een later moment is ook een populaire optie, een kwart van de Nederlands kiest hiervoor.