Valentijnsdag: we vinden het commerciële onzin, maar doen er stiekem massaal aan mee

Valentijnsdag is populair in Nederland. In 2020 deed een op de drie mensen er iets mee, bleek uit de Feestdagenmonitor van Motivaction. Daarbij trekken we steeds vaker de portemonnee voor een cadeautje, een bosje bloemen of een etentje in naam van de liefde. De verwachting is dat dit – ondanks de coronacrisis – blijft toenemen. En: we zien het niet langer als iets wat je exclusief met je partner viert.

Sterker nog, door de coronacrisis hebben we alleen maar meer behoefte aan vertier gekregen, aldus Motivaction-onderzoeker Lisa Baart. ,,Valentijnsdag is bij uitstek een feestdag die past binnen de huidige coronamaatregelen. Het is een feest dat sowieso al vaak met zijn tweetjes gevierd wordt”, legt ze uit. ,,Mensen hebben zin om iets leuks te doen. De lockdown is gaande, het is een saaie periode. Iedereen is toe aan een verzetje. Valentijnsdag zal ondanks corona een commercieel succesnummer blijven.”

Het grootste verschil met voorgaande jaren is dat we geen geld aan etentjes uit zullen geven. Wie uit eten ging tijdens Valentijnsdag, gaf daar het afgelopen jaar gemiddeld 42 euro aan uit. ,,Dat geld zal dit jaar waarschijnlijk besteed worden aan Thuisbezorgd. We verwachten ook dat mensen meer gaan afhalen bij de horeca”, aldus Baart. Veel restaurants zijn al even bezig met de voorbereidingen voor Valentijnsdag. ,,We zien steeds vaker bedrijven die speurtochten en wandelingen organiseren. Dat past erg binnen de wandeltrend die we met corona zien.”

Sabrina Kats (42) kiest door corona inderdaad voor online bestellen. ,,Ik heb Valentijnsdag altijd gevierd toen ik nog een partner had, maar sinds drie jaar ben ik alleenstaande moeder”, vertelt ze. ,,Daarom vier ik het sindsdien alleen met mijn dochtertje van acht. Meestal gaan we uit eten – wokken – maar dat zit er dit jaar niet in. Ik ga nu kijken of ik een high tea kan laten thuisbezorgen. Zo kunnen we er toch wat feestelijks van maken.”

Het is commerci­eel, ja, maar wat maakt het uit als je er blij van wordt? Nikita Jaspers (24)

Feest van de millennial

Valentijnsdag is vooral populair bij millennials, weet Baart. ,,Dat komt mogelijk omdat deze groep is opgegroeid met Valentijnsdag. Deze generatie leerde het feest kennen via bijvoorbeeld Amerikaanse films en series. Daardoor is het voor hen vanzelfsprekender geworden om Valentijnsdag te vieren.”

De feestdag is inderdaad een vanzelfsprekendheid voor Nikita Jaspers (24). ,,Het is commercieel, ja, maar wat maakt het uit als je er blij van wordt? Ik heb altijd wel iets leuks met Valentijnsdag gedaan”, vertelt ze. ,,Dit jaar ben ik een jaar samen met mijn vriend op 14 februari. Daarom hebben we een Airbnb geboekt en een valentijnsdiner van vier gangen gereserveerd. Dit jaar pakken we wat groter uit, omdat de restaurants dicht zijn.”

Valentijnsdag wekt een beeld op van verliefde stelletjes die bij kaarslicht dromerig in elkaars ogen staren. Maar het feest van de liefde kan natuurlijk ook gewoon met vrienden of het gezin gevierd worden. Die trend zal doorzetten, denkt Baart. ,,Wij verwachten dat Valentijnsdag steeds meer een feest van het gezin zal worden.”

Voor Claudia Blom (41) is het al jaren een familieaangelegenheid. ,,Ik geef mijn kinderen ieder jaar een kaartje om te laten zien hoeveel ze voor me betekenen. Soms koop ik er ook een kleinigheidje bij”, vertelt ze. ,,Het gaat niet om het geld, maar om het gebaar. Het is een traditie die jaren geleden zo gegroeid is en nu is het vaste prik.”

Onzin, maar…

Een grote groep Nederlanders vindt Valentijnsdag commerciële onzin – om precies te zijn 67 procent. Dat betekent overigens niet dat deze groep geen Valentijnsdag viert, benadrukt Baart. Een groot deel hiervan viert het feest alsnog. ,,Het heeft grotendeels te maken met de maatschappelijke verwachtingen. Onze Feestdagenmonitor laat zien dat ondanks dat mensen het onzin vinden, een aanzienlijk deel wel teleurgesteld is in zijn of haar partner als hij of zij geen aandacht besteedt aan Valentijnsdag. Er ontstaat een gevoel van verplichting, net als bij Moederdag en Vaderdag."

De bereidheid om geld uit te geven aan Valentijnsdag groeit dan ook met de jaren. ,,De populariteit van de feestdag groeit ook omdat het steeds beter wordt opgepikt door de commercie”, legt de onderzoeker uit.

Dit jaar liggen er veel kansen voor supermarkten. ,,Door de lockdown is de supermarkt een laagdrempelige plek voor mensen om nog even snel een cadeautje te halen. Vóór corona kocht zelfs al 15 procent een kleinigheidje voor Valentijnsdag bij de supermarkt. Als ze er dit jaar slim op inspelen, kan dat percentage flink toenemen. Datzelfde geldt trouwens ook voor andere winkels zoals parfumerieën en juweliers, dankzij de recent ingevoerde mogelijkheid om bestelde spullen bij de winkel op te halen.”

