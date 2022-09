Van Australië tot Argentinië: het lapje grond blijkt minstens driehonderd eigenaren te hebben

Schimmel­pen­nin­ck over kloof arm en rijk: 'We belasten onze salarissen kapot'

Bij Op1 werd maandagavond 29 septemeber de kloof tussen arm en rijk besproken. 'Er is één groot probleem en dat is dat we arbeid te zwaar belasten. Zeker als je het vergelijkt met hoe we kapitaal belasten' aldus Sander Schimmelpenninck.