Vera (36) vroeg geld aan vrienden en bekenden om haar eigen bedrijf te starten

Waarom leefde je van een uitkering?

Vera: ,,Rond mijn vijfentwintigste ben ik psychisch ingestort. Hierdoor moest ik stoppen met mijn studie activiteitenbegeleiding en werd ik afhankelijk van een uitkering.”

Hoe ben je uit dat dal geklommen?

,,Dat eerste jaar werkte ik aan mezelf. Daarna besloot ik dat ik voor mijn creatieve passie wilde gaan en begon ik de opleiding kunstzinnig dynamische coach, die ik in vier jaar tijd afrondde. Als vrijwilliger assisteerde ik vervolgens een coach bij trainingen.”

Wanneer besloot je dat je zelf wilde gaan ondernemen?

,,Via de gemeente kwam ik bij een jongerenproject terecht dat de buzinezzclub heette, voor werk, studie en ondernemerschap. Ik zag mezelf niet als ondernemer, maar wist wel dat ik gelukkig zou worden als ik uit mijn passie mijn inkomen zou kunnen halen. In dat traject was er kans om als zzp-er te starten. Je moest een ondernemersplan schrijven en als dat goedgekeurd werd door het UWV, mocht je beginnen en zou je inkomen de eerste twee of drie jaar tot bijstandsniveau worden aangevuld.”

Quote Het is een mooie regeling maar als van buitenaf bepaald wordt wat je moet doen en hoe je het gaat doen, loop ik vast Vera Spiero

,,Maar als je wilde instromen, moest je heel goed en precies weten wat je wilde. Door alle eisen die het UWV stelde, raakte ik verstrikt en ik wilde juist zo graag uit die uitkering. Het is een mooie regeling maar als van buitenaf bepaald wordt wat je moet doen en hoe je het gaat doen, loop ik vast. Ik stond op het punt om dan maar een deeltijdbaan te gaan zoeken en daarnaast iets te starten, maar dat voelde als opgeven van mijn diepste verlangen: van mijn eigen onderneming leven.”

Volledig scherm Vera Spiero © privé foto Hoe kwam je op het idee om dan maar geld van mensen te vragen?

,,Ik zat er doorheen, geen idee hoe ik het moest aanpakken. Die middag zat ik op de plek waar ik als vrijwilliger werkte, aan de keukentafel. Opeens dacht ik: wat als ik honderd mensen vraag mij 10 euro per maand te geven voor één jaar. Dan kan ik gewoon starten. Belachelijk idee, dacht ik er meteen achteraan.”



,,Maar de coach voor wie ik werkte zei: doen! Als haar reactie niet zo positief was geweest, zou ik het idee meteen weer zijn vergeten. Zou ik het zelf doen als een ander mij erom vroeg? Het antwoord was ja. Wat was het ergste wat kon gebeuren? Dat mensen mij belachelijk zouden vinden. Dan baal ik twee weken en ga daarna een baan zoeken. Maar als ik het niet zou proberen, zou ik me de rest van mijn leven blijven afvragen of het misschien wel gelukt zou zijn. Ik moest het een kans geven.”

Hoe ben je mensen gaan benaderen?

,,Ik deelde een brief op Facebook en mailde die rond in mijn netwerk. Het was mei, twee jaar geleden. Ik hoopte in september mijn doel bereikt te hebben maar kon in juli al mijn uitkering stopzetten. In augustus stond ik op mijn eerste festival en in september begon ik met trainingen geven. Inmiddels draai ik al ruim een jaar volledig zelfstandig.”

,,Uiteindelijk hebben 85 mensen me dat eerste jaar financieel gesteund. Een groot deel van hen ken ik maar er zijn ook mensen die ik helemaal niet ken, die hadden het via via gehoord of zagen het toevallig op Facebook voorbij komen.”

Hoe voelt het als mensen, zeker mensen die je niet kent, je financieel willen helpen?

,,Dat raakt me heel erg. Dat iemand dat voor jou doet zonder er iets voor terug te krijgen, gewoon als gift. In de eerste maand vond ik het moeilijk. Boodschappen doen ging nog wel, maar toen ik voor het eerst uit eten zou gaan, vond ik dat pittig. Mensen om me heen zeiden: we geven je 850 euro per maand: een basisinkomen. Niemand verwacht dat jij op een houtje moet bijten. Dat je het mag uitgeven, heb ik echt moeten leren.”

Quote Er was slechts een enkeling die zei: je kan dat niet maken, je handje ophouden Vera Spiero

Kreeg je ook nare reacties?

,,Dat had ik wel verwacht maar er was slechts een enkeling die zei: je kan dat niet maken, je handje ophouden. Ik snap zo’n reactie best, maar geld was niet mijn onderliggende reden. Als ik na een jaar niet op eigen benen kon staan, zou ik een baan gaan zoeken. Ik vroeg wel geld maar dat was een bijdrage om een verlangen te kunnen verwezenlijken. Ik had financiële steun nodig om te starten en dat al die mensen in mij geloofden, gaf een enorme boost. Als het tegenzit, denk ik nog steeds aan hen. Zij zijn de schop onder mijn kont als het even niet lukt.”

Een uitkering is ook geld dat je van anderen krijgt. Hoe was dit anders?

,,Ik had geen enkele druk of beperking. Mijn uitkering kreeg ik ook van de samenleving, dat is mijn redding geweest waarvoor ik dankbaar ben, maar het is onpersoonlijk geld. Bovendien moet je voldoen aan de vele eisen die het UWV aan je stelt. En personen die er bewust voor kiezen om jou te steunen omdat ze in jouw idee geloven, maakt het voor mij waardevol.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.