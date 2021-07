Vergeten banksaldo’s zijn tot 650 miljoen euro waard: heb jij nog ergens ‘slapend geld’ staan?

2. Hoe komt het dat de Belgen wél precies weten hoeveel slapend geld er op de bank staat?

Bij onze zuiderburen gaat het geld na dertig jaar naar de Staat. Daarom is er een veel duidelijker beeld van het geld: het moet immers centraal worden bijgehouden. Het gaat in België op dit moment om maar liefst 568.156.672,50 euro, blijkt uit recente cijfers.



Ook in Nederland is er eigenlijk een verjaringstermijn, waarna de bank ‘slapend geld’ mag houden. Die staat op twintig jaar. Toch gebeurt dat in de praktijk niet, zegt Wijkstra van de NVB: ,,Banken hebben gezegd: ook als na twintig jaar nog iemand komt die rechthebbende is, dan keren we gewoon uit.” Dus mocht je er na een paar decennia achter komen dat een overleden familielid nog een bankrekening met geld heeft openstaan, dan kun je nog steeds - met de nodige bewijzen - bij de bank aankloppen en het bedrag terugkrijgen.



De vraag is wel hoe lang dat nog zo blijft. Dit jaar wordt waarschijnlijk het ‘convenant onbeheerde nalatenschappen’ ingevoerd. Als die afspraak erdoor komt, moet er actiever gezocht worden naar nabestaanden van overledenen die nog een bankrekening hebben openstaan. De bal ligt dan dus niet meer bij jou, als nabestaande die niets weet van het geld, maar bij de instanties.



De afspraak houdt onder andere in dat ‘bankrekeningen met meer dan 8000 euro van mensen van wie wordt aangenomen dat zij zijn overleden, omdat zij volgens het systeem 115 jaar of ouder zouden zijn, worden aangemeld bij het RVB (Rijksvastgoedbedrijf, red.)’, staat in beantwoording van Kamervragen. Het RVB gaat daarna op zoek naar erfgenamen. Als die niet worden gevonden, komt het geld in de staatskas. Let wel: bij een rekening met minder dan 8000 euro erop, blijft de oude regeling waarschijnlijk overeind.