Vermeende oplichter met cryptomunten verdiende mogelijk meer dan een miljoen euro

De man uit Deventer die in juni is opgepakt voor onder meer oplichting met cryptomunten zou met frauduleuze praktijken 1 miljoen euro hebben verdiend en 8 ton hebben witgewassen door aankoop van dure auto’s, horloges en een huis. Daarnaast heeft hij nog eens klanten van de Triodosbank geld afgetroggeld door zogenoemde QR-fraude, voor bijna 10.000 euro.

Dat werd duidelijk tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Zwolle. De 40-jarige Nicolaas R. blijft in de cel, tot de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak, die vooralsnog staat gepland voor 11 januari 2022. Daar zal het er volgens zijn raadsman om gaan of de man bonafide heeft gehandeld met de coins, zoals hij zelf beweert, of de boel bewust heeft geflest en handelaren heeft gedupeerd, zoals het Openbaar Ministerie stelt.

Zelfgemaakt

In mei is de Deventenaar aangehouden, na onderzoek door meerdere teams van de politie en de Belastingdienst. Hij is volgens het Openbaar Ministerie eigenaar van de online handelsplaats Coinhouse.eu. Hij zou zijn eigen cryptovaluta (coins) hebben gemaakt, zoals de munten ERSO, MALC en TulipMania en een wallet hebben aangemaakt.

Hij maakte promotie via websites en social media en bewoog zo derden te investeren in de munten, die zo in waarde stegen. Vervolgens verkocht hij zelf zoveel coins van die inleg dat ze waardeloos werden. De winst: die was voor hem. Verliezende partij: de investeerders. Pump and dump heet die werkwijze.

Helpdesk

Dat speelde zich af in 2017 en 2018. Begin dit jaar vond de fraude plaats met klanten van de Triodosbank. De daders daarvan benaderden klanten van de bank als zogenaamde medewerkers van de fraudehelpdesk. Ze wisten hen over te halen tot het scannen van QR-codes, bijvoorbeeld door te zeggen dat er een internationale betaling klaarstond. Als ze dat deden verdween geld van hun rekening.

Zowel de advocaat als zijn cliënt woonde de pro-formazitting virtueel bij: via een beeldverbinding, R. vanuit de gevangenis. De raadsman vroeg de rechtbank de Deventenaar te schorsen uit voorarrest, zodat hij zijn familie kan bijstaan. Desnoods onder de voorwaarde van een enkelband, zodat hij tenminste thuiswerk kan doen.

Miraculeus

Dat vertrouwde de officier van justitie niet: ,,Hij weet op miraculeuze wijze op allerlei manieren fraude te plegen, het valt voor de reclassering niet te controleren.’’

Bovendien zijn er telefoongesprekken in het huis van bewaring afgeluisterd, waarin R. zei dat er geld achter is gehouden, aldus de officier van justitie. ,,Die keus heeft hij zelf gemaakt, daar kan hij ook de familie van onderhouden.’’

De rechtbank wees het verzoek tot schorsing af.

