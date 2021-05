Vier dagen voor haar dood onterft ze haar dochter

droominvesteerders Marcel (53) was journalist, maar de natuur riep: nu boert hij en brouwt hij bier

2 mei Of je nou geld over hebt door corona, er lang voor hebt gespaard of zelfs je woning hebt weggedaan: investeren in jezelf is trending. In deze reeks: portretten van mensen die grote bedragen aan zichzelf besteedden om een droom te verwezenlijken. Deze keer Marcel van Silfhout (53), die alles investeert in het ‘agro-ecologisch revitaliseren’ van het Nederlandse boerencultuurlandschap.