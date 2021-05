Vintage designerkleding voor nop: ‘Hermès-sjaal van 250 euro bij de kringloop’

Tweedehands designspullen kopen voelt soms een beetje alsof je een Rembrandt in de kringloop vindt. Je kunt écht raak schieten, weet studente journalistiek Aimée Kniese (21): ,,Ik kocht een groene Louis Vuitton-tas voor 100 euro van iemand. Hij had een gescheurd zakje en daarom wilde die persoon de tas niet meer. Ik kon hem naar de schoenmaker brengen en voor een tientje weer als nieuw laten maken. Achteraf bleek dat de tas nieuw 1300 euro kost. Dat was echt een geweldige vondst én een koopje.’’

Naast de groene Louis Vuitton-tas heeft Aimée veel meer bijzondere spullen in haar kast hangen. Het is voor haar een sport om designeritems te vinden, zowel online op Marktplaats of eBay als in vintagewinkels door het hele land. ,,Tweedehands vind je items die andere mensen niet hebben, dat maakt het heel leuk. Het gaat vaak om spullen van jaren geleden en die worden nu niet meer gemaakt.’’

Daarnaast zijn de spullen zo een stuk betaalbaarder, wat Aimée aanspreekt. ,,Een nieuwe designertas kost al gauw meer dan een maandsalaris - dat is wel even schrikken. Ik zoek dan graag tweedehands, zodat ik niet al mijn geld uitgeef.’’

Aimée Kniese (21): 'Een nieuwe designertas kost al gauw meer dan een maandsalaris. Ik zoek daarom graag tweedehands.'

Uit een bak in de kringloop

Quote Ik was ooit in een kringloop en graaide daar in een bak. Ineens zag ik een echte zijden Her­mès-sjaal; een topstuk Marie-Lisah Hermkens (37) Niet alleen Aimée heeft een liefde voor tweedehands designerkleding. Marie-Lisah Hermkens (37) heeft van tweedehands designerkleding haar werk gemaakt. Ze runt sinds 2012 een webshop en een studio met onder andere schoenen, jurken, tassen en sieraden - van Gucci tot Prada, Celine en Hermès.



Marie-Lisah kwam al vroeg in contact met mode: ze werd door haar ouders meegenomen naar modezaken en rommelmarkten, op zoek naar mooie spullen. ,,Het struinen op die markten en in kringloopwinkels voelt als schatgraven.’’



Voor haar werk is ze constant op zoek naar tweedehands designerkleding en accessoires om te verkopen. Ze komt van alles tegen en vindt soms spotgoedkope parels. ,,Ik was ooit in een kringloop en graaide daar in een bak. Ineens zag ik een echte zijden Hermès-sjaal; een topstuk. Ik legde hem met wat andere sjaals neer bij de kassa en betaalde in totaal maar 5 euro. Nieuw kost een Hermès-sjaal gauw 250 euro. Dan word je wel blij!’’

Echt of nep?

Hoe weet je dat het item dat je aangeschaft echt is? Nagemaakte items worden van steeds betere kwaliteit, vertelt Aimée: ,,Er worden duizenden designertassen aangeboden op Marktplaats, waarvan ook neppe. Soms zit er zelfs een aankoopbon of een nagemaakt certificaat van echtheid bij.’’

Ook Marie-Lisah zegt dat het soms lastig te zien is of iets echt of nep is. Haar tip? ,,Maak gebruik van officiële en erkende platforms en webshops; die werken met experts die zich bezighouden met de echtheid van de tweedehands designerkleding die ze aanbieden. Het is dan wel iets duurder, maar je weet tenminste dat die tas of jas echt is.’’ Een erkend platform heeft goede reviews en items van hoge kwaliteit.

Nog een bijzondere vondst van Marie-Lisah (37): een origineel item van Chanel.

Quote Het is een kwestie van kijken, ruiken en voelen. Experts herkennen echt van nep heel snel Elke Doevelaar, The Next Closet

De laatste jaren komen er steeds meer erkende platforms bij, zoals Vestiaire Collective, l’Étoile, Designer-Vintage en The Next Closet. Die laatste is een Nederlandse, online high-end marktplaats, waar mensen designerkleding kopen en verkopen. Er worden momenteel ruim 90.000 items aangeboden, vertelt marketing- en communicatiemanager Elke Doevelaar.

The Next Closet heeft naar eigen zeggen een zero tolerance-beleid als het aankomt op nep-items, en garandeert de echtheid van elke tas, jas, jurk en elk paar schoenen. Er werken authenticiteitsexperts die zich de hele dag bezighouden met de controle hiervan. ,,Het is een kwestie van kijken, ruiken en voelen. Ze herkennen echt van nep heel snel’’, stelt Doevelaar. ,,Er wordt bij een item altijd gekeken naar het materiaal, een logo, het label, het stikwerk en ook naar de productcode van een item. Veel designer-items hebben een unieke code die niet te vervalsen is.’’

Populair op The Next Closet zijn momenteel Alexander McQueen-sneakers, tweedehands schoenen waarvan ook veel kopieën op de markt zijn gebracht. ,,Onze experts kijken onder andere naar de zool. De originele is super stevig en hoort terug te veren als je er met je duim in drukt. Krijg je een schoen met een plastic zool in handen, dan weet je genoeg.’’

Oefening baart kunst

Maar waar vind je dan die echte koopjes, zoals de Hermès-sjaal van Marie-Lisah? Volgens haar vind je deze items niet online. De erkende platforms en tweedehandswinkels verkopen items met een behoorlijke marge. ,,Je krijgt kwaliteit en een echtheidsgarantie, maar betaalt daar ook extra voor.’’

Wil je met een kleiner budget tweedehands designerkleding kopen? Ga dan gewoon op pad, tipt Marie-Lisah. ,,Begin met zoeken in kringloopwinkels en rommelmarkten, zodat je niet direct grote risico’s hoeft te lopen en een paar honderd euro kwijt bent. Oefening baart kunst, en goede items kun je met een beetje mazzel en speurwerk écht overal tegenkomen.’’

,,Wij rijden in Frankrijk wel eens uur naar een rommelmarkt waar je in een gat terecht komt, met maar acht mensen die hun spullen verkopen. Maar als je daar dan die éne Christian Dior-ketting vindt voor een fractie van de originele prijs, dan is het de rit meer dan waard!’’

Tweedehands designerkleding kopen? Vijf tips van de liefhebbers uit dit artikel:

1. Verdiep je in het merk. Je kunt willekeurig een designertas kopen, maar het helpt je online in te lezen zodat je weet waar je op moet letten. 2. Maak gebruik van de expertise van anderen. Zo zijn er meerdere Facebook-groepen opgericht voor tweedehands designerkleding waar je advies in kunt winnen, en kan ontdekken of iets echt of nep is. 3. Denk je dat je een juweeltje in handen hebt? Laat het checken door ProAuthenticators, waar voor een tientje experts het item checken op echtheid. 4. Ga met regelmaat op pad en probeer verschillende kringloopwinkels, rommelmarkten en vintagewinkels uit in binnen- en buitenland. 5. Geduld is een schone zaak. Mocht het niet direct lukken een topstuk te vinden, treur dan niet. De aanhouder wint.

