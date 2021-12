Vlak voor pakjesavond vliegt gebruikt speelgoed de deur uit bij kringloopwinkels: ‘Geen taboe meer’

Met nog een paar dagen te gaan tot pakjesavond is het topdrukte bij de speelgoedafdeling van kringloopwinkels. ,,We merken dat mensen steeds bewuster kiezen en voor het duurzame alternatief gaan,” zegt teamleider Denise van Opstal van kringloopwarenhuis Het Goed in Rotterdam-Zuid. ,,Met name speelgoed van hout, puzzels en bordspellen zijn niet aan te slepen.”



De zussen Rosetta en Irma Klein komen geregeld bij de kringloopwinkel. ,,Ik neem mijn kleindochter op oppasdag vaak mee,” zegt Irma. ,,Dan brengen wij speelgoed terug en mag zij daarna voor een paar euro wat uitzoeken.” Rosetta is nu vooral aan het inslaan voor pakjesavond. ,,Ik koop meestal een groot cadeau en vul dan de zak verder aan met speelgoed uit de kringloop. Dat maakt kinderen toch niks uit.”