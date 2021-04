Voedselbankklanten gratis geknipt door kappersleerlingen: ‘Blij met verwenmomentje’

Als je naar de kapper gaat, moet je achteraf het verschil kunnen zien. Dat is het motto van Martje Stinissen (35), die deze vrijdagmorgen haar puntjes laat bijknippen door kapster Nora (17). Naar de kapper moet je dus niet te vaak. Maar wanneer je zoals zij bij de minima behoort en aangesloten bent bij de voedselbank, dan is zo'n bezoek normaal gesproken een luxe die niet te permitteren is, en het ‘wachten tot je het ziet’ gaat dan welhaast vanzelf. ,,Voor ons is kappersbezoek normaal gesproken uitgesloten”, zegt Martje. ,,We hebben het niet breed.”