Volker geeft 800 euro per maand uit in supermarkt: ‘Opgroeiende kinderen zijn duur’

Adriane uit Enschede schenkt ‘aardige mevrouw’ 20 eurocent en is 200 euro kwijt

Ze dacht een goede daad te verrichten door een onbekende vrouw 20 cent te schenken, maar de geste kostte haar 200 euro. Adriana Breukink (64) uit Enschede is nog steeds verbaasd over de handigheid waarmee ze maandagmiddag in Enschede van 200 euro werd bestolen door ‘een beleefde, aardige mevrouw.’

17 november