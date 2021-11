Voordelig shoppen: 'Door structureel te plannen, bespaar je al snel 1000 euro’

1. Heb geduld

Als we een nieuwe televisie, broek of gadget willen aanschaffen, doen we dat het liefst zo snel mogelijk. Maar wachten loont, zegt financieel influencer Adine Faber-Versluis van lekkerlevenmetminder.nl. ,,Als de vraag het grootst is, zijn de aanbiedingen meestal niet zo goed.’’



Wacht tot dat piekmoment voorbij is, adviseert zij. ,,Kerstspullen worden vlak na de kerst 70 procent afgeprijsd. De laatste week van december is dus een goed moment om een kunstboom of versieringen te kopen.’’