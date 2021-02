Vrekkenkrant-oprichter Hanneke van Veen (76) leeft nog steeds zuinig: ‘Douche korter, koud en misschien zelfs in het donker’

De coronacrisis duurt al bijna een jaar. Voor veel Nederlanders brengt dat financiële zorgen met zich mee en is consuminderen geen luxe maar een must. De term raakte in zwang dankzij de Vrekkenkrant, in 1992 opgericht door Hanneke van Veen en haar man Rob van Eeden. Zij weet als geen ander hoe je meer doet met minder.

,,Ik kreeg op een gegeven moment genoeg van luxe uiteten gaan en kleine vakantietjes”, vertelt Van Veen. ,,We leefden op te grote voet en dat voelde niet meer goed.” Dus besloten zij en haar man om het roer om te gooien. ,,Voor de grap maakten we een brief voor onze familieleden waarin we vertelden dat we het helemaal anders gingen doen. Daar kregen we zulke leuke reacties op, dat we het groter wilden gaan aanpakken.”

Het was het begin van de Vrekkenkrant. Na een groot artikel in De Telegraaf nam de carrière van het stel een vlucht. Ze schreven boeken als ‘Je geld of je leven’, ‘Meer doen met minder’ en ‘Hoe word ik een echte vrek?’, verschenen in televisieprogramma’s en reisden door heel Europa.

Nog steeds zuinig

Het geld stroomde naar eigen zeggen binnen. Maar ze gingen niet naast hun (gerepareerde) schoenen lopen. ,,We ontdekten in de jaren waarin we actief werden alleen maar meer handige manieren om zuinig te leven.” Zo staat de verwarming bij het echtpaar nooit hoger dan 19 graden. ,,Vinden we het toch koud, dan trekken we warmere kleding aan of gaan we onder een deken op de bank zitten. We maken altijd onze maaltijden zelf en eten geen vlees meer. Boeken kopen we niet, maar halen we bij de bibliotheek of ruilen we met vrienden.”

En vakanties vieren ze niet in een luxe all-inclusive-resort. ,,Je kunt ook gewoon lopend van adres naar adres en logeren bij vrienden en familie. Of kamperen. Daarnaast ben ik ook een groot voorstander van huizenruil. Niet alleen gratis en heel leuk, maar je houdt er ook nog eens leuke contacten aan over.”

‘Consuminderen begon bij ons’

In de jaren 90 was de Vrekkenkrant vernieuwend. ,,Het woord consuminderen begon bij ons.” Maar Van Veen ziet dat dat verandert. ,,Mensen zijn meer met het klimaat bezig en ze worden door de coronacrisis gedwongen om minder geld uit te geven.” Goede tips voor degenen die minder te besteden hebben, heeft ze te over. ,,Het halveringsprincipe is een leuke manier om na te gaan hoeveel je van iets nodig hebt. Gebruik eens de helft shampoo en kijk of dat nog genoeg is. Is dat het geval? Halveer dan nog een keer. Dit kan je met allerlei zaken doen: tandpasta, wasmiddel, afwasmiddel. Zelfs kerstkaarten kun je doormidden knippen.”

Van Veen vervolgt: ,,Koop geen planten, maar kweek ze zelf. Gooi je schoenen niet weg, maar laat ze repareren. Zelfs stappers die niet goed zitten, kunnen voor een paar euro wijder gemaakt worden. Douche korter, koud en misschien zelfs in het donker. En dure antirimpelcrèmes kun je prima vervangen door uierzalf.”

Dat is volgens de bespaarexpert overigens niet alleen interessant als je weinig te besteden hebt. ,,In de vijf jaar waarin we de Vrekkenkrant maakten, hebben we veel geld verdiend en heel zuinig geleefd. Financieel hebben we het goed. Toen onze kleindochter in een veel te dure kamer in hartje Den Haag woonde, hebben we een tweekamerappartement voor haar kunnen kopen. Dat vinden wij belangrijk. En zij stond te huilen toen we haar de sleutel overhandigden. Zoiets hadden we anders nooit kunnen doen."

In 1997 ging de Vrekkenkrant over in het maandblad Genoeg. Van Veen en Van Eeden vonden het mooi geweest. Ze trokken zich terug om te kunnen genieten van een rustiger leven.

