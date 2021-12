Waarom de energieprijzen blijven stijgen en nog drie vragen over jouw energierekening

VideoEnergieleveranciers gaan failliet, de gasprijzen blijven onverminderd hoog, en dan is ook de winter nog op komst. Het roept veel vragen op: overstappen of niet, welke leverancier is betrouwbaar en wat voor contract neem je? Joris Kerkhof, energie-expert bij onafhankelijke vergelijkingssite Independer beantwoordt vier veelgestelde vragen.

1. Wat is de verwachting voor de komende periode?

,,De prijzen zijn de afgelopen twee, drie weken nog hoger geworden. We dachten dat oktober de piek was, maar de geopolitieke situatie en spanningen in Oekraïne en Rusland maken dat de prijzen voor gas en stroom nog hoger worden. En dan gaan we ook nog eens de winter in. Meer vraag, minder aanbod. Dan stijgt de prijs nog verder. In het voorjaar gaat de vraag door hogere temperaturen omlaag en zullen de prijzen weer kunnen dalen, vermoed ik.

2. Wat kun je in tussentijd als consument het beste doen?

,,Als je contract nu afloopt, zou ik even niets doen. Dan betaal je variabele tarieven en behoud je flexibiliteit om over te stappen als de tarieven weer dalen. Houd het wel goed in de gaten. De markt wiebelt. Als je graag zekerheid wil, zet het dan vast voor maximaal een jaar. Mensen met een kleine portemonnee voor wie de energierekening echt een probleem oplevert, krijgen compensatie via de gemeente. Maximaal 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen namelijk een extra eenmalige energietoeslag van 200 euro.”

Quote Wees je bewust van wat je verbruikt en wat dat kost Joris Kerkhof

3. Kun je zelf nog iets doen?

,,Mijn advies is altijd om te kijken naar je verbruik. Wees je bewust van wat je verbruikt en wat dat kost. Als ik kijk naar mezelf: op een normale winterse dag kost het verwarmen van mijn huis zo’n 10 tot 12 m3 gas, met de huidige prijzen is dat 20 tot 22 euro. Als je een dagje weggaat en je zet de verwarming uit, bespaar je dus behoorlijk. Korter douchen, de verwarming een graadje lager, dat helpt. Ook kan het lonen om een vrijblijvende duurzaamheidsscan te doen. Isoleren hoeft niet heel duur te zijn, maar kleine aanpassingen kunnen al veel schelen.”

4. Er zijn de afgelopen periode al meerdere leveranciers failliet gegaan als gevolg van de hoge prijzen. Wat betekent dat voor klanten?

,,Als er een energieleverancier failliet wordt verklaard, gaat er eerst een vensterperiode in van maximaal twintig dagen. In die periode gaat de curator op zoek naar een nieuwe leverancier voor de klanten. Ze gaan automatisch over en kunnen na dertig dagen overstappen. Ook dan geldt weer: kijk naar het aanbod van de nieuwe leverancier en vergelijk dat met wat er in de markt te vinden is. Of een nieuwe leverancier betrouwbaar is? ACM checkt de leveringszekerheid en geeft de vergunningen af. Ik vertrouw erop dat ze dat goed doen. Daarnaast is het ook goed om te kijken of de prijs marktconform is. Te goedkoop aanbod wekt ook argwaan.”

Volledig scherm © Jeffrey Groeneweg

