Waarom de meeste mensen - ondanks de inflatie - nog steeds geven aan goede doelen

Of het een euro is of juist een periodieke gift van honderden euro’s per jaar: we vinden het belangrijk om geld te geven aan goede doelen. Zo doneert 83 procent van de ondervraagden aan goede doelen, blijft twee derde (66 procent) trouw aan goede doelen en driekwart (75 procent) ziet goede doelen als onmisbaar voor de samenleving.

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro MeesPierson naar het geefgedrag onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek vond plaats van half maart tot half april. De inflatie was in deze periode al naar bijna 10 procent gestegen, bleek eerder uit cijfers van CBS. ,,Nederland is een vrijgevig land”, vindt Frank Aalderinks, hoofd filantropie-advies bij de bank.

Quote Mogelijk heeft de inflatie wel invloed op de hoogte van de donaties Frank Aalderinks, hoofd filantropie advies

Hoogte donaties

De bedragen die worden gedoneerd variëren, blijkt uit het onderzoek: 41 procent geeft 0 tot 50 euro per jaar, 21 procent geeft tussen de 50 en 100 euro, 18 procent tussen de 100 en 250 euro, 11 procent tussen de 250 en 500 euro, 8 procent tussen de 500 en 1000 euro. 62 procent van de ondervraagden doet dat met losse donaties, maar 45 procent doet dat (ook) periodiek.

,,Ik verwacht dat het geefgedrag ook de komende tijd ongewijzigd blijft, maar mogelijk heeft de inflatie wel invloed op de hoogte van de donaties”, zegt Aalderinks. ,,Als je moeite hebt met het betalen van je rekeningen, kan dat iets gaan doen met de bedragen.” Zo zegt een derde (34 procent) dat het geefgedrag negatief wordt beïnvloed door de inflatie en hoge energierekening, maar is de rest van de ondervraagden daarin neutraal (39 procent) of zelfs ontkennend (27 procent).

Doneren omdat we ons bevoorrecht voelen

Bijna twee derde (61 procent) doneert omdat ze zich bevoorrecht voelen en iets terug willen doen. ,,Dat kan op allerlei terreinen zijn. Je bent gezond, je bent meer bemiddeld dan anderen of je leeft in vrede en vrijheid”, legt Aalderinks uit. Iets meer dan de helft (56 procent) wil graag door middel van een schenking een probleem op lossen. Denk aan een medicijn voor een ongeneeslijke ziekte. ,,Nederlanders vinden het heel belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen aan welke organisatie ze doneren.”

Hoe dichter bij huis, hoe eerder er wordt gegeven, zegt Aalderinks. ,,Driekwart van de ondervraagden geeft aan goede doelen dicht bij huis. Dat zijn thema's die te maken hebben met de wijk, stad, woonplaats of land. De combinatie tussen zichtbaarheid en nabijheid is voor veel mensen belangrijk. Dat zag je tijdens de coronacrisis maar ook begin maart bij de donaties aan giro 555. De oorlog is nabij en zichtbaar door middel van alle beelden die tot ons komen.”

Quote Als je wil weten hoe je geld terecht­komt, vraagt het een beetje verdieping en interesse Frank Aalderinks, hoofd filantropie advies

Welk goed doel kies je?

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat jongeren vaker losse donaties doen en zich niet verbinden aan goede doelen. ,,Ze zijn kritischer”, meent Aalderinks. ,,Het is aan goede doelen om te laten zien welke resultaten ze halen, welke maatschappelijke impact ze hebben en hoeveel er daadwerkelijk naar het goede doel gaat. Natuurlijk moet je kosten maken, maar je wil weten wat de daadwerkelijke besteding is aan het doel.”

Wil je zelf doneren aan een goed doel maar zie je door de bomen het bos niet meer? Dan adviseert Aalderinks om bij je zelf te rade te gaan wat jij belangrijk vindt. ,,Welk probleem wil je aanpakken? Wil je je inzetten voor klimaat of ligt je passie bij kunst en cultuur? Of wil je bijdragen aan de behandeling van een ernstige ziekte? Dat is heel erg persoonlijk.”

,,Vervolgens adviseren wij om te kijken naar de daadwerkelijke maatschappelijke impact.” In jaarverslagen kun je zien hoeveel er daadwerkelijk aan het goede doel wordt besteed. ,,Dat doe je misschien niet voor elke euro, maar als je wil weten hoe je geld terechtkomt, vraagt dat een beetje verdieping en interesse”, aldus Aalderinks. Geen tijd om jaarverslagen door te ploegen? Als een goed doel erkend is door het CBF – de toezichthouder op goede doelen – dan ben je al een heel eind.

