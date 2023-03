Waarom je beter in potjes kunt sparen dan op grote hoop: ‘Dwingt je bewuster na te denken’

Werken al die spaarprogramma’s wel? ‘Veel mensen zullen simpelweg sparen uit gewoonte’

Knip jij de zegels uit de koffieverpakking en laat je punten bijschrijven bij de boodschappen in ruil voor kortingen of cadeaus? Dan ben je niet de enige. Maar zit er nog wel toekomst in dit soort langlopende spaaracties?