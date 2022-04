Waarom raakt de één sneller gokverslaafd dan de ander?

Valerie (25) verwacht dat ze straks 80.000 euro studie­schuld heeft: ‘Compensa­tie is een schijntje’

Als Valerie (25) uit Tilburg straks klaar is met haar master, zal ze uitkomen op zo’n 80.000 euro studieschuld. ,,Vroeger dacht ik daar niet zo over na. Nu ben ik wel echt een stuk somberder over de toekomst.”

