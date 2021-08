Waarvoor moet je je wel of juist niet verzekeren?

,,Nederlanders zijn koplopers als het gaat om verzekeren’’, zegt Bas Knopperts. ,,We willen overal tegen verzekerd zijn. En soms komt het voor dat we ons meer indekken dan nodig.’’

Er zijn een aantal verplichte verzekeringen: zo moet je vanaf 18 jaar zelf een zorgverzekering nemen. En zijn alle eigenaren van een auto of een motor genoodzaakt om een WA-verzekering af te sluiten. ,,Daarnaast heeft bijna 96 procent van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering. Deze is niet verplicht, maar wel handig om te hebben. Dan hoef je niet zelf te betalen voor de schade die je bij anderen veroorzaakt.’’

Kan je het zelf betalen?

Al zijn niet alle verzekeringen even nuttig. Een goed voorbeeld hiervan is de telefoonverzekering, aldus Knopperts. Deze verzekering zorgt ervoor dat alle schade aan je telefoon is gedekt. ,,Het is niet heel nuttig. Verzekeringen zijn oorspronkelijk bedoeld voor schade die je zelf niet kan betalen, zoals autoschade of brandschade aan je huis. Een kapot telefoonscherm kost misschien honderd euro, maar de premie loopt zo op tot 200 euro per jaar. Moet je dit dan wel verzekeren?’’

Bruiloft of huisdier laten verzekeren

Al zijn niet alle onbekendere verzekeringen zonde van je geld. Zo kan een bruiloftsverzekering heel handig zijn. ,,Het is niet verplicht om je hiervoor te verzekeren. Maar een bruiloft kan oplopen tot duizenden euro's, dan snap ik dat je een vangnet wil als deze in het water valt.’’



Ook is de huisdierverzekering nog onbekend, maar zeker niet onhandig. ,,Soms kost een operatie van een huisdier duizenden euro's. Dan is nuttig om verzekerd te zijn’’, zegt Knopperts. Al adviseert hij zeker niet om zomaar verschillende verzekeringen af te sluiten. Knopperts benadrukt dat je altijd naar de premie moet kijken. ,,Op basis hiervan kan je afwegen of de maandelijkse kosten het daadwerkelijk waard zijn.’’

Quote Is het het dan wel waard om je hiervoor te verzekeren? Of had je er ook voor kunnen sparen? Bas Knopperts, Independer

Verzekeren of sparen?

In de verzekeringswereld heb je ook nog verzekeringen die heel nuttig klinken, maar dat uiteindelijk niet zijn. Als voorbeeld geeft Knopperts de uitvaartverzekering. Veel mensen zijn verzekerd voor hun uitvaart, maar uiteindelijk lopen de nabestaande vaak tegen hoge kosten aan. ,,Is het het dan wel waard om je hiervoor te verzekeren? Of had je er ook voor kunnen sparen?’’ Het blijft dus belangrijk om bij iedere verzekering af te wegen of je de schade zelf kan betalen. ,,Een opstalverzekering is bijvoorbeeld een must, want brandschade kan oplopen tot duizenden euro's. Die hebben de meeste niet ergens liggen.’’

Dubbel verzekerd

En soms betaal je ook te veel voor verzekeringen. Zeker als je dubbel bent verzekerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een reisverzekering. Hierbij sluiten veel mensen ziektedekking in het buitenland af, alleen deze zit meestal ook al in de aanvullende zorgverzekering. ,,Mensen weten vaak niet waarvoor ze zijn verzekerd. En ze willen toch liever het zekere voor het onzekere nemen.’’ Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor rechtsbijstand bij de autoverzekering. In veel gevallen is deze ook al meeverzekerd op de normale rechtsbijstandverzekering. ,,Door te weten waarvoor je verzekerd bent, kan je dubbele verzekeringen voorkomen. Dit kan soms wel tientallen euro’s per jaar schelen. En je bent gewoon verzekerd’’

